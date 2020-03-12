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Хуммельс: «ПСЖ был немного лучше нас и заслужил победу»

12 марта 2020, 01:17
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Трудно сказать, что пошло не так. У обеих команд было немного моментов. Этого гола [Неймара] с углового не должно было быть вообще. А в моменте со вторым пропущенным мячом нам немного не повезло. Мы много атаковали правым флангом, но ни разу реально не угрожали их воротам. У нас было 3-4 полумомента. У ПСЖ было немногим больше, но им они были и не нужны.

Мы сыграли не так уж плохо. Нужно было просто не терять мяч так рано, и нам никак не удавалось завершить атаку. Так что ПСЖ заслужил этот результат. Они были немного лучше.

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КЭТиК
КЭТиК
12 марта в 04:25
Всё по делу
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