«Барселона» прекратила всю деятельность первой команды из-за коронавируса"...

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вчера, 14:33

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что руководство клуба приняло решение полностью приостановить всю деятельность первой команды из-за эпидемии коронавируса.

К этому решению в каталонском клубе пришли после рекомендаций медицинского отдела.

Given the healthcare situation and according to the recommendations of the Club's medical staff, the first team has suspended all activity until further notice. pic.twitter.com/NpKMg9QfWP — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 13, 2020

Ранее в Европе были приостановлены чемпионаты Германии, Италии, Англии, Франции, Португалии и Испании. Также о переносе игр Лиги чемпионов и Лиги Европы объявили в УЕФА .

Коронавирус и футбол