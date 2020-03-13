«Барселона» прекратила всю деятельность первой команды из-за коронавируса"...

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что руководство клуба приняло решение полностью приостановить всю деятельность первой команды из-за эпидемии коронавируса.
К этому решению в каталонском клубе пришли после рекомендаций медицинского отдела.
Ранее в Европе были приостановлены чемпионаты Германии, Италии, Англии, Франции, Португалии и Испании. Также о переносе игр Лиги чемпионов и Лиги Европы объявили в УЕФА.
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