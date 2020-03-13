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«Барселона» прекратила всю деятельность первой команды из-за коронавируса

вчера, 14:33

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что руководство клуба приняло решение полностью приостановить всю деятельность первой команды из-за эпидемии коронавируса.

К этому решению в каталонском клубе пришли после рекомендаций медицинского отдела.

Ранее в Европе были приостановлены чемпионаты Германии, Италии, Англии, Франции, Португалии и Испании. Также о переносе игр Лиги чемпионов и Лиги Европы объявили в УЕФА.

Коронавирус и футбол

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Стеллс
Стеллс
вчера в 20:37
Только подумал,что вместо предсезонки Ситтьену можно поработать с командой,как всё прикрыли.Ахтунг в Мадриде(более 2000) и он закрывается совсем,в Каталонии мало пока выявлено(316),но лучше перебдеть,хотя нам печаль.
рус фан
рус фан
вчера в 19:49
каталонские первые "свернули удочки", Леонель уже вылетел чартером.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:50
«Барселона» прекратила всю деятельность первой команды из-за коронавируса"...

А Месси все равно признан лучшим игроком матча
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил neomessi
вчера в 16:34
Вообще надо аннулировать этот сезон. Пусть до конца доиграют в ЛЧ а чемпионаты надо закрыть до сентября месяца. А там уже надо начать новый сезон.
Да,кто на данный момент на первом месте тот чемпион итд,а то этот ажиотаж будет продолжаться до июня.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:38
Деятельность первой команды прекращена уже давно.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:19
Отдых в разгар сезона.
neomessi
neomessi
вчера в 15:10
Вообще надо аннулировать этот сезон. Пусть до конца доиграют в ЛЧ а чемпионаты надо закрыть до сентября месяца. А там уже надо начать новый сезон.
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