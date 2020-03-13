Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за пандемии коронавируса

Пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте объявила о приостановке текущего розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса в Европе.
Все еврокубковые матчи, которые должны были пройти на следующей неделе, не состоятся. Новая дата их проведения будет объявлена позднее.
Ранее в Европе были приостановлены чемпионаты Италии, Франции, Испании, Португалии и Германии.
Русские и на минном поле сыграют !
Что нам вирус, что зараза ?
Медсестра и Белый Свет ?
Умер мой сосед, что справа,
Тот , что слева -ещё нет !
https://www.youtube.com/watch?v=IlimntDbj5U
Русские и на минном поле сыграют !
Что нам вирус, что зараза ?
Медсестра и Белый Свет ?
Умер мой сосед, что справа,
Тот , что слева -ещё нет !
Здесь на момент неприятные новости , нефть падает -доллар повышается.
Следствие--повышение цен на простоквашинский кефир до 100 рублей ( как раз 1 доллар ) и понижение моего уровня жизни.
Одновременно отнимают радость смотреть футбол.
То есть ни хлеба , ни зрелищ !
Что творится в Империи Рима !
Здесь на момент неприятные новости , нефть падает -доллар повышается.
Следствие--повышение цен на простоквашинский кефир до 100 рублей ( как раз 1 доллар ) и понижение моего уровня жизни.
Одновременно отнимают радость смотреть футбол.
То есть ни хлеба , ни зрелищ !
Что творится в Империи Рима !
От каждой команды выделить лучшего геймера и сыграть друг с другом на приставке в FIFA. Кто победит тому и вручить медали и кубки
От каждой команды выделить лучшего геймера и сыграть друг с другом на приставке в FIFA. Кто победит тому и вручить медали и кубки
Франция с сегодняшнего дня. Германия с ближайшего вторника.
Англия пока не приостанавливала чемп, но видимо тоже скоро
Франция с сегодняшнего дня. Германия с ближайшего вторника.
Англия пока не приостанавливала чемп, но видимо тоже скоро