Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за пандемии коронавируса

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вчера, 13:20

Пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте объявила о приостановке текущего розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса в Европе.

Все еврокубковые матчи, которые должны были пройти на следующей неделе, не состоятся. Новая дата их проведения будет объявлена позднее.

Ранее в Европе были приостановлены чемпионаты Италии, Франции, Испании, Португалии и Германии.

Коронавирус и футбол