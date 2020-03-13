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Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за пандемии коронавируса

вчера, 13:20

Пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте объявила о приостановке текущего розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса в Европе.

Все еврокубковые матчи, которые должны были пройти на следующей неделе, не состоятся. Новая дата их проведения будет объявлена позднее.

Ранее в Европе были приостановлены чемпионаты Италии, Франции, Испании, Португалии и Германии.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga
сегодня в 09:38
Каждый год будут выдумывать новый вирус и раздувать его эффект до небес. Есть метод управлять и закрывать целые страны в клетки. То ли ещё будет.
ariec93
ariec93 ответил pomor 445
сегодня в 09:15, ред.
В США в прошлом сезоне переболели привычным гриппом более 30 млн. человек - 20 тысяч умерли .... и никто ничего не останавливал.
А ты категорически считаешь только кол-во умерших? А не соотношение умерших к зараженным? Так вот, посчитаю за тебя. 20тыс от 30млн, это меньше 0.1%. С этим вирусом смертность около 3%. Разница в 30 раз ни о чем не говорит?
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Лучший клуб страны
вчера в 19:05
Золотые слова!
pomor 445
pomor 445
вчера в 19:01
В США в прошлом сезоне переболели привычным гриппом более 30 млн. человек - 20 тысяч умерли .... и никто ничего не останавливал.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:59
Полный облом
beefs
beefs
вчера в 18:46
все, кердык....
112910415
112910415
вчера в 18:13
обалдеть !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил Лучший клуб страны
вчера в 18:11
Да нет никакого вируса. Это все фейк. Просто решили убить экономику Европы и Китая!
И России тогда уж. Но вся мировая экономика зависит друг от друга. И люди же чем-то болеют. Или врачи всего мира в сговоре и подделывают тесты?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:52
Европа осталась без футбола...
Roman73
Roman73
вчера в 17:44, ред.
Русские ?
Русские и на минном поле сыграют !
Что нам вирус, что зараза ?
Медсестра и Белый Свет ?
Умер мой сосед, что справа,
Тот , что слева -ещё нет !
Roman73
Roman73
вчера в 17:33
Самой важной , актуальной новостью для россиян является цена на нефть и курс доллара .
Здесь на момент неприятные новости , нефть падает -доллар повышается.
Следствие--повышение цен на простоквашинский кефир до 100 рублей ( как раз 1 доллар ) и понижение моего уровня жизни.
Одновременно отнимают радость смотреть футбол.
То есть ни хлеба , ни зрелищ !
Что творится в Империи Рима !
FERIS
FERIS
вчера в 17:06
Я такого безобразия и паники не помню на своей памяти.
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны
вчера в 16:46
Да нет никакого вируса. Это все фейк. Просто решили убить экономику Европы и Китая!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ПерекатиПоле
вчера в 16:07
Шанс для РПЛ и ФНЛ захватить телеаудиторию! Нужно хватать то, что плохо лежит!
МАТЧ ПРЕМЬЕР только нам за денюшку футбол показывает, для других стран - это бесплатно.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:13
Вынужденная мера, конечно. Нужно просто с пониманием к этому отнестись, вот и все!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 15:08
Значит так надо!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 14:55
Жаль что отменили это на долго будем смотреть наш футбол
dimagas2
dimagas2
вчера в 14:43
По прогнозам вакцину даже в 2021 году не факт что состряпают.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Еноты за Арсенал
вчера в 14:28
Не замелькают. Так как официально все умирают от пневмонии.
    дурман
    дурман ответил ЮHBA
    вчера в 14:19
    Как то жалко Ливерпуль, второй год подряд показывают супер игру, надеюсь они все таки получат свой заслуженный кубок
    ЮHBA
    ЮHBA ответил дурман
    вчера в 14:08
    Ну тут, наверное, 2 реальных варианта- первый- чемп закроют, а команды займут места соответственно нынешним- т.е. кубок Ливерпулю вручат и второй- чемп законсервируют до момента спада вируса, наверное, где-то к концу апреля-началу мая, а затем продолжат до июня-июля, как раз евро отменят.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответил NEADEKVAT
    вчера в 14:06
    Умеют только пилить. Да и не смешно: внезапно замелькают цифры о десятках погибших в РФ, потом о сотнях погибших...
    Не замелькают. Так как официально все умирают от пневмонии.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 14:05
    Если почти все чемпионаты и еврокубки приостановлены, предлагаю такой вариант
    От каждой команды выделить лучшего геймера и сыграть друг с другом на приставке в FIFA. Кто победит тому и вручить медали и кубки
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответил ПерекатиПоле
    вчера в 13:57
    Шанс для РПЛ и ФНЛ захватить телеаудиторию! Нужно хватать то, что плохо лежит!
    Умеют только пилить. Да и не смешно: внезапно замелькают цифры о десятках погибших в РФ, потом о сотнях погибших...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответил ПерекатиПоле
    вчера в 13:55
    Шанс для РПЛ и ФНЛ захватить телеаудиторию! Нужно хватать то, что плохо лежит!
    Наверное, ты не в курсе, что в Италии каждый день по 200 человек умирает от вируса, иначе такой глупости бы не писал.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    вчера в 13:44
    Шанс для РПЛ и ФНЛ захватить телеаудиторию! Нужно хватать то, что плохо лежит!
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    вчера в 13:41
    РПЛ до конца будет стоять.
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    вчера в 13:38
    Да щоб ентот вирюсь подавився преклятый нафик.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 13:38
    уже Италия, Испания, Португалия, Голландия.
    Франция с сегодняшнего дня. Германия с ближайшего вторника.
    Англия пока не приостанавливала чемп, но видимо тоже скоро
    EAGinLE
    EAGinLE
    вчера в 13:35
    Надолго
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