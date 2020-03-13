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Погба рекомендовал свой фирменный жест для борьбы с коронавирусом

вчера, 18:31

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рекомендовал свой фирменный жест «даб» для борьбы с коронавирусом.

Даб, когда кашляешь. Даб, когда чихаешь. Даб, чтобы победить коронавирус.

При исполнении жеста «даб» человек направляет лицо в сторону локтевого сгиба. При чихании и кашлянии врачи действительно рекомендуют прикрывать рот локтевым сгибом вместо ладони.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
BagioR
BagioR
сегодня в 08:33
Не нашел подходящего слова что бы охарактеризовать Погба. Нигер короче
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 04:41
Если суждено тебе от него умереть,то никуда не денешься.
anyway
anyway
вчера в 22:50
Поль используя свою популярность пытается просвещать людей. Чихать в локоть это рекомендация ВОЗ, и в посте указана ссылка на их сайт. Но местные ханжи всегда готовы излить свою желчь...
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 22:12, ред.
Манк, отби..й на всю голову)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:22
нашел на чем пиарится, олень
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:20
Клоун!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:18
Как это развидеть?
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
вчера в 19:17
Вот бы таким как Погба за время карантина ещё кто-нибудь лоботомию сделал, поскольку этот "даб" и подобная хрень - ярчайший показатель того, что у человека не всё в порядке с головой.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил Евгений Быстров
вчера в 19:16
Люди умирают и от обычного гриппа.А от пневмонии сколько умирают.А на дорогах?А от инфаркта?А от рака?Раздули этот ваш ковид-19 просто.
Он протекает в более сложной форме. Фиброз лёгочной ткани вещь нешуточная, а это одно из его осложнений.
Если твой сосед болеет пневмнонией, ты не заразишься от него. А вот этот вирус высококонтагиозным оказался и довольно быстро распространяется.
Умирают и молодые люди от него тоже , тот же журналист из Ирана.
Рак и инфаркт так же не передаются. Это индивидуальный исход жизни каждого. А вот коронавирус ты можешь выхватить, сходив за хлебом.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 19:12
Каким надо быть 56ом, чтобы пиариться на болезни?
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:08
Люди умирают и от обычного гриппа.А от пневмонии сколько умирают.А на дорогах?А от инфаркта?А от рака?Раздули этот ваш ковид-19 просто.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:02
балбес
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:02
Этот петух уже и в футбол не играет, а всё продолжает ерундой страдать. Люди умирают, а он про свой даб. Кто такого дурачка за 100 лямов ещё купит???
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