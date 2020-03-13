Погба рекомендовал свой фирменный жест для борьбы с коронавирусом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рекомендовал свой фирменный жест «даб» для борьбы с коронавирусом.
Даб, когда кашляешь. Даб, когда чихаешь. Даб, чтобы победить коронавирус.
При исполнении жеста «даб» человек направляет лицо в сторону локтевого сгиба. При чихании и кашлянии врачи действительно рекомендуют прикрывать рот локтевым сгибом вместо ладони.
#Dab to beat #coronavirus. Follow @WHO advice to Be Ready for #COVID19 https://t.co/Ej0FqcHbj5 pic.twitter.com/4DhQ7NsZYk— Paul Pogba (@paulpogba) March 13, 2020
Если твой сосед болеет пневмнонией, ты не заразишься от него. А вот этот вирус высококонтагиозным оказался и довольно быстро распространяется.
Умирают и молодые люди от него тоже , тот же журналист из Ирана.
Рак и инфаркт так же не передаются. Это индивидуальный исход жизни каждого. А вот коронавирус ты можешь выхватить, сходив за хлебом.
Если твой сосед болеет пневмнонией, ты не заразишься от него. А вот этот вирус высококонтагиозным оказался и довольно быстро распространяется.
Умирают и молодые люди от него тоже , тот же журналист из Ирана.
Рак и инфаркт так же не передаются. Это индивидуальный исход жизни каждого. А вот коронавирус ты можешь выхватить, сходив за хлебом.