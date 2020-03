Погба рекомендовал свой фирменный жест для борьбы с коронавирусом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рекомендовал свой фирменный жест «даб» для борьбы с коронавирусом.

При исполнении жеста «даб» человек направляет лицо в сторону локтевого сгиба. При чихании и кашлянии врачи действительно рекомендуют прикрывать рот локтевым сгибом вместо ладони.

#Dab to beat #coronavirus. Follow @WHO advice to Be Ready for #COVID19 https://t.co/Ej0FqcHbj5 pic.twitter.com/4DhQ7NsZYk