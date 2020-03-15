Ари: «„Сочи“ превзошел нас в агрессивности»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал поражение команды от «Сочи» в матче 22-го тура РПЛ .

Наш соперник хорошо подготовился к этому матчу. „Сочи“ был очень мотивирован, даже без болельщиков. Это было заметно. И в первом тайме мы почувствовали, что они играли довольно компактно, не давали нам играть в наш футбол, то есть короткие передачи на половине поля соперника. Но, тем не менее, мы смогли создать несколько моментов в первом тайме. Затем вышли на второй тайм, пропустили гол. По моему мнению, это им, конечно, в какой-то степени повезло. После того гола мы где-то, возможно, допускали ошибки в опеке и, возможно, ментально провалились. Но, повторюсь, соперник к этому матчу очень хорошо подготовился. Но наша команда билась, это видно.

Конечно, мы точно так же были мотивированы. Потому что мы приехали сюда, чтобы забрать три очка. Но иногда во время матча обе команды играют, и одна из команд может дать немножко больше агрессивности. Вот, наверное, в этом компоненте соперник нас чуть-чуть превзошел.