Андрей Мостовой: «Очень неприятно играть без болельщиков»

Полузащитник «Сочи» прокомментировал победу над «Краснодаром».

Поле сегодня было тяжёлое, там уже были лужи. Думаю, что это повлияло на игру «Краснодара», они не так много комбинировали. Мы лучше подстроились под условия и провели отличный матч.

Очень неприятно играть без болельщиков. Думаю, что такие меры предпринимают не просто так, значит, это надо. Для нашей безопасности, для безопасности болельщиков.

«Краснодар» — очень хорошая команда, но мы отлично разобрали их, подстроились под их игру. Результат налицо.