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Андрей Мостовой: «Очень неприятно играть без болельщиков»

вчера, 18:14
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Краснодаром».

Поле сегодня было тяжёлое, там уже были лужи. Думаю, что это повлияло на игру «Краснодара», они не так много комбинировали. Мы лучше подстроились под условия и провели отличный матч.

Очень неприятно играть без болельщиков. Думаю, что такие меры предпринимают не просто так, значит, это надо. Для нашей безопасности, для безопасности болельщиков.

«Краснодар» — очень хорошая команда, но мы отлично разобрали их, подстроились под их игру. Результат налицо.

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:41
Футбол для футболистов.
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