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Сабитов: «„Сочи“ может стать „лечебницей“ для Кокорина»

вчера, 11:26

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов считает, что аренда в «Сочи» пойдет на пользу форварду «Зенита» Александру Кокорину.

Команда преобразилась с приходом Кокорина, почувствовала вкус побед, стала грозной силой и недаром выбралась из красной зоны таблицы. Ещё перерыв вряд ли помог бы «Рубину». Он обыграл в трудном матче «Арсенал», но для большей уверенности ему нужна ещё победа, иначе в психологическом плане команда может откатиться назад.

Сейчас Кокорин пришёлся бы ко двору в «Зените»? Интересный вопрос. Здесь можно провести параллели с тульским «Арсеналом» — командой, которая помогает арендованным нападающим раскрываться. Дзюба через «Арсенал» вернулся в сборную, стали забивать в Туле Джорджевич и Луценко. Есть такие команды, в которых игроки хорошего уровня, до этого оказавшиеся в неприятной ситуации, преображаются. Там они начинают снова чувствовать свою значимость и проявлять лидерские качества. И если «Сочи» для Кокорина такая же «лечебница», как был «Арсенал» для Дзюбы, то это ему очень поможет. Сейчас Кокорин на верном пути.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:14
Всех в СОЧИ ! Сочи - это и лечебница и житница и кузница ,да ? ))))
Сп62
Сп62
вчера в 12:55
Для Александра зона оказалась лучшей лечебницей.
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