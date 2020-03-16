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Овчинников: «Акинфеев еще лет пять точно может играть, и в сборной тоже»

вчера, 11:16

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал решение голкипера армейцев Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде после ЧМ-2018. 

На мой взгляд, Игорь еще лет пять точно может, и в сборной тоже. На сегодня я не вижу более стабильного первого номера. Акинфеев — знак качества. Мы привыкли судить его только по самым высоким стандартам.

Чемпионат мира был апогеем в его карьере, после него, возможно, Игорь не захотел нести дополнительную психологическую нагрузку. Это его решение, и мы его уважаем. Но если страна потребует его возвращения, думаю, он вернется. Все прекрасно понимают, что лучше него нет.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Jeck Denielse
вчера в 13:46
Сафонов вскоре будет номер 1.... Максименко не топ....
Ты знаешь, я тоже так раньше считал, но число ляпов в игре Сафонова возрастает. практически в каждой игре. Про игру в Сочи молчу. К тому же он стал какой то нервный и дерганый. А Максименко, наоборот мужает и взрослеет. К тому же у него и масса и рост побольше. Да и характер покрепче. Я думаю, что вопрос с Акинфеевым пора закрыть. А первым номером будет Максименко и надолго.
Сп62
Сп62
вчера в 13:16
Да пусть играет. Я не против.
_hdeqwk3_e_p
_hdeqwk3_e_p ответил 112910415
вчера в 12:10
было бы актуально обнулить прежний срок и как бы начать с нуля
Это к Вале Терешковой, признанному спецу по такому космическому разводу
112910415
112910415
вчера в 11:55
было бы актуально обнулить прежний срок и как бы начать с нуля
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:47
Будет ставить рекорды.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:32
Сафонов вскоре будет номер 1....
Максименко не топ....
Башмакоса
Башмакоса
вчера в 11:25
Не надо его брать! Сафонов и Максименко прогрессируют и уже вполне созрели для первой сборной. Даёшь молодежь!
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