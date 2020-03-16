Овчинников: «Акинфеев еще лет пять точно может играть, и в сборной тоже»

Тренер ЦСКА прокомментировал решение голкипера армейцев Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде после ЧМ -2018.

На мой взгляд, Игорь еще лет пять точно может, и в сборной тоже. На сегодня я не вижу более стабильного первого номера. Акинфеев — знак качества. Мы привыкли судить его только по самым высоким стандартам.

Чемпионат мира был апогеем в его карьере, после него, возможно, Игорь не захотел нести дополнительную психологическую нагрузку. Это его решение, и мы его уважаем. Но если страна потребует его возвращения, думаю, он вернется. Все прекрасно понимают, что лучше него нет.