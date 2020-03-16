Канчельскис: «Считаю, что решение о перерыве в чемпионатах правильное»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о ситуации в мире во время пандемии коронавируса.
Давайте по фактам: случаи заболевания в Европе есть? Да. В том числе есть и летальные исходы от коронавируса. И, плюс – есть клинически подтверждённые случаи заболевания среди спортсменов – и не только в футболе.
Нет, конечно, вполне возможно, что ситуацию в каких-то случаях и преувеличивают. Но нужно смотреть на факты: люди болеют, и люди умирают. Посмотрите на Италию – там каждый день от коронавируса погибает более 100 человек. Если в одной стране умирают, а в другой нет – нам что, смотреть на проблему сквозь пальцы?
Нет, так нельзя. Нам нужно сообща работать с этой проблемой всем вместе. И искать способы выйти из этой ситуации с минимальными человеческими потерями. Ведь жизнь человека – она важней всего. К этим вопросам нельзя допустить халатного отношения.
В глубине души лично я бы, наверное, хотел, чтобы чемпионат продолжался. Но мы ведь не можем игнорировать факты. Считаю, что решение о перерыве в чемпионатах правильное и нужное. Тем более сейчас играть в футбол без болельщиков… Лучше уж давайте сделаем паузу, решим вопрос с коронавирусом, а уже потом доиграем чемпионат.
Да, понятно, что возникнут сложности и проблемы. Будет много игр при плотном графике. Может быть придётся играть 2 или даже 3 раза в неделю. Но, повторюсь – лучше сейчас решить проблему, а потом спокойно двигаться дальше. Лучше сейчас сделать шаг назад, а потом два вперёд – вместо того чтобы топтаться на месте.
Официальная статистика за 15 марта, читать умеешь, сможешь перевести?
Официальная статистика за 15 марта, читать умеешь, сможешь перевести?
Сейчас в Италии (где мало аппаратов) 25 тыс больных по 300 человек в день умирает, нужно, чтобы в мире было 2 миллиона больных и чтобы умирало по 30 тыс в день, чтобы особо умные в принципе начали думать, что ли?
Да, коронавирус тяжелее гриппа не так значительно, как можно предположить (смертность у гриппа 0.1-0.15%, у COVID при своевременном лечении 0.9% примерно предположительно), но его нечем лечить, потому что единственным его основным опасным проявлением является пневмония, а для нее нужны ИВЛ.
Зачем же чушь такую писать?
Сейчас в Италии (где мало аппаратов) 25 тыс больных по 300 человек в день умирает, нужно, чтобы в мире было 2 миллиона больных и чтобы умирало по 30 тыс в день, чтобы особо умные в принципе начали думать, что ли?
Да, коронавирус тяжелее гриппа не так значительно, как можно предположить (смертность у гриппа 0.1-0.15%, у COVID при своевременном лечении 0.9% примерно предположительно), но его нечем лечить, потому что единственным его основным опасным проявлением является пневмония, а для нее нужны ИВЛ.
Зачем же чушь такую писать?
Прав Канчельскис. 1000 раз прав. У нас ведь как. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Прав Канчельскис. 1000 раз прав. У нас ведь как. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Ах, да Поклонская точно знает: секретным лябурраториям ЦРУ.
Ах, да Поклонская точно знает: секретным лябурраториям ЦРУ.