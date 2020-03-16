Канчельскис: «Считаю, что решение о перерыве в чемпионатах правильное»

Бывший российский футболист поделился мнением о ситуации в мире во время пандемии коронавируса.

Давайте по фактам: случаи заболевания в Европе есть? Да. В том числе есть и летальные исходы от коронавируса. И, плюс – есть клинически подтверждённые случаи заболевания среди спортсменов – и не только в футболе.

Нет, конечно, вполне возможно, что ситуацию в каких-то случаях и преувеличивают. Но нужно смотреть на факты: люди болеют, и люди умирают. Посмотрите на Италию – там каждый день от коронавируса погибает более 100 человек. Если в одной стране умирают, а в другой нет – нам что, смотреть на проблему сквозь пальцы?

Нет, так нельзя. Нам нужно сообща работать с этой проблемой всем вместе. И искать способы выйти из этой ситуации с минимальными человеческими потерями. Ведь жизнь человека – она важней всего. К этим вопросам нельзя допустить халатного отношения.

В глубине души лично я бы, наверное, хотел, чтобы чемпионат продолжался. Но мы ведь не можем игнорировать факты. Считаю, что решение о перерыве в чемпионатах правильное и нужное. Тем более сейчас играть в футбол без болельщиков… Лучше уж давайте сделаем паузу, решим вопрос с коронавирусом, а уже потом доиграем чемпионат.

Да, понятно, что возникнут сложности и проблемы. Будет много игр при плотном графике. Может быть придётся играть 2 или даже 3 раза в неделю. Но, повторюсь – лучше сейчас решить проблему, а потом спокойно двигаться дальше. Лучше сейчас сделать шаг назад, а потом два вперёд – вместо того чтобы топтаться на месте.