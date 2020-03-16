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Канчельскис: «Считаю, что решение о перерыве в чемпионатах правильное»

вчера, 10:07

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о ситуации в мире во время пандемии коронавируса. 

Давайте по фактам: случаи заболевания в Европе есть? Да. В том числе есть и летальные исходы от коронавируса. И, плюс – есть клинически подтверждённые случаи заболевания среди спортсменов – и не только в футболе.

Нет, конечно, вполне возможно, что ситуацию в каких-то случаях и преувеличивают. Но нужно смотреть на факты: люди болеют, и люди умирают. Посмотрите на Италию – там каждый день от коронавируса погибает более 100 человек. Если в одной стране умирают, а в другой нет – нам что, смотреть на проблему сквозь пальцы?

Нет, так нельзя. Нам нужно сообща работать с этой проблемой всем вместе. И искать способы выйти из этой ситуации с минимальными человеческими потерями. Ведь жизнь человека – она важней всего. К этим вопросам нельзя допустить халатного отношения.

В глубине души лично я бы, наверное, хотел, чтобы чемпионат продолжался. Но мы ведь не можем игнорировать факты. Считаю, что решение о перерыве в чемпионатах правильное и нужное. Тем более сейчас играть в футбол без болельщиков… Лучше уж давайте сделаем паузу, решим вопрос с коронавирусом, а уже потом доиграем чемпионат.

Да, понятно, что возникнут сложности и проблемы. Будет много игр при плотном графике. Может быть придётся играть 2 или даже 3 раза в неделю. Но, повторюсь – лучше сейчас решить проблему, а потом спокойно двигаться дальше. Лучше сейчас сделать шаг назад, а потом два вперёд – вместо того чтобы топтаться на месте.

Коронавирус и футбол

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Шишанутый
Шишанутый
вчера в 14:46, ред.
Так в Европе футболисты заражены естественно в такой ситуации игры не возможны. А пока не было эпидемии там играли и в Германии тур соберались проводить пока не нашли вирус у игрока Падерборна тогда уже отменили в последний момент. А Росии с какого перепугу свой чемп тормозить? Эпидемии нет, все футболисты здоровы. В Китае зимой была эпидемия, в Европу пришла только в марте, а до Росии не известно когда еще дойдет. Может когда в Европе закончится кароновирус он в Росии бушевать начнет и тогда придется закрыть чемп а Европа свои игры продолжит. Тогда они доиграют а руские не смогут. Об этом не подумали??
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил yasukuni
вчера в 14:09
Специально для тех, кто в танке имени Киселева-Соловьева-Захаровой. The death toll on Monday was 52. 52 на 300 как-то совершенно не похоже, или на Кисель-ТВ своя арифметика?
Italy saw 368 deaths bring its total to 1,809, Spain recorded 97 more deaths for a total of 288, and France reported 29 deaths, giving a total of 120.

Официальная статистика за 15 марта, читать умеешь, сможешь перевести?
yasukuni
yasukuni ответил Еноты за Арсенал
вчера в 12:26, ред.
Официальную статистику ВОЗ тоже не хочешь открыть?
Специально для тех, кто в танке имени Киселева-Соловьева-Захаровой. The death toll on Monday was 52. 52 на 300 как-то совершенно не похоже, или на Кисель-ТВ своя арифметика?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил yasukuni
вчера в 12:12
Наслушались Кисель-ТВ? Типа трупы по всему Колизею собирают?! С такими спорить - себя не уважать.
Официальную статистику ВОЗ тоже не хочешь открыть?
yasukuni
yasukuni ответил Еноты за Арсенал
вчера в 12:04
Вроде не так сложно понять: к гриппу все готовы, аппаратов для ИВЛ достаточное количество, к коронавирусу не готов никто и аппаратов лишних нет, а они требуются в 5% случаев, иначе человек умрет. Сейчас в Италии (где мало аппаратов) 25 тыс больных по 300 человек в день умирает, нужно, чтобы в мире было 2 миллиона больных и чтобы умирало по 30 тыс в день, чтобы особо умные в принципе начали думать, что ли? Да, коронавирус тяжелее гриппа не так значительно, как можно предположить (смертность у гриппа 0.1-0.15%, у COVID при своевременном лечении 0.9% примерно предположительно), но его нечем лечить, потому что единственным его основным опасным проявлением является пневмония, а для нее нужны ИВЛ. Зачем же чушь такую писать?
Наслушались Кисель-ТВ? Типа трупы по всему Колизею собирают?! С такими спорить - себя не уважать.
drug01
drug01
вчера в 11:12
Зачем это шумиха !!!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил yasukuni
вчера в 11:07, ред.
Чушь собачья! Гриппом каждый год без всяких эпидемий болеют и умирают в десять раз чаще. И никто ничего не закрывает и не отменяет. Если эпидемия - так в сто раз чаще. И все равно как-то обходится. А тут всемирную истерию начали. непонятно только, кому она понадобилась. Ах, да Поклонская точно знает: секретным лябурраториям ЦРУ.
Вроде не так сложно понять: к гриппу все готовы, аппаратов для ИВЛ достаточное количество, к коронавирусу не готов никто и аппаратов лишних нет, а они требуются в 5% случаев, иначе человек умрет.

Сейчас в Италии (где мало аппаратов) 25 тыс больных по 300 человек в день умирает, нужно, чтобы в мире было 2 миллиона больных и чтобы умирало по 30 тыс в день, чтобы особо умные в принципе начали думать, что ли?

Да, коронавирус тяжелее гриппа не так значительно, как можно предположить (смертность у гриппа 0.1-0.15%, у COVID при своевременном лечении 0.9% примерно предположительно), но его нечем лечить, потому что единственным его основным опасным проявлением является пневмония, а для нее нужны ИВЛ.

Зачем же чушь такую писать?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:02, ред.
Хорошо Агафье Лыковой. Войну родные пережили, не зная о ее существовании и сейчас отшельница на своей волне, там в тайге.
Прав Канчельскис. 1000 раз прав. У нас ведь как. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
yasukuni
yasukuni
вчера в 10:44
Чушь собачья! Гриппом каждый год без всяких эпидемий болеют и умирают в десять раз чаще. И никто ничего не закрывает и не отменяет. Если эпидемия - так в сто раз чаще. И все равно как-то обходится. А тут всемирную истерию начали. непонятно только, кому она понадобилась.

Ах, да Поклонская точно знает: секретным лябурраториям ЦРУ.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 10:35
Наверное он прав. Я вот должен был завтра в Минск ехать из Москвы на машине, так сегодня границу закрыли...облом.
ОПС
ОПС
вчера в 10:24
Неприятно конечно, но ничего не поделаешь.
shlomo
shlomo
вчера в 10:19
Логично, что характерно....
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