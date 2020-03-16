Овчинников: «Никто из нынешнего ЦСКА не курит»

Тренер ЦСКА рассказал о том, как относятся молодые футболисты к курению.

Никто из нынешнего ЦСКА не курит. У молодых — умненьких, кто хочет чего-то добиться в жизни — головы работают не как у нас. Я давно думал: программа по борьбе с курением бесполезна. Оказалось, я ошибался: работает. Нынешнее поколение в разы лучше следит за здоровым образом жизни.