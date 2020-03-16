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Овчинников: «Никто из нынешнего ЦСКА не курит»

вчера, 11:20

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о том, как относятся молодые футболисты к курению. 

Никто из нынешнего ЦСКА не курит. У молодых — умненьких, кто хочет чего-то добиться в жизни — головы работают не как у нас. Я давно думал: программа по борьбе с курением бесполезна. Оказалось, я ошибался: работает. Нынешнее поколение в разы лучше следит за здоровым образом жизни.

Ранее Сергей Овчинников прокомментировал решение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный ответил Jeck Denielse
вчера в 14:15
У тебя старые данные. Уже не курит.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:16
Ага , я никогда не пью ,не курю и никогда не вру ! Нет , вру ,пью и курю ! )))
Сп62
Сп62
вчера в 12:56
Паша и Саша тоже не курят.
Педриньо
Педриньо
вчера в 12:53
Только кокс, только хардкор!
drug01
drug01
вчера в 12:13
Зато хозяин за всех покуривает!!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:59
"Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт"
Старая поговорка)))))).
Footbolista
Footbolista
вчера в 11:49, ред.
"Капля никотина убивает лошадь" (С)...это всем известно...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:34
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:33
Поэтому их в юве не зовут)
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