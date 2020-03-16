Зинченко: «Не вижу смысла проводить матчи сборных в такой ситуации»

Защитник «Манчестер Сити» поделился мыслями о ситуации с коронавирусом и его влиянии на турниры, включая Евро-2020.

Чемпионат Европы? Когда читаешь все новости в интернете, то конечно же расстраиваешься. Как для спортсмена, болельщика, любителя футбола, ты ждешь турнир на протяжении четырех лет, живешь этим днем. Но здоровье человека — превыше всего.

Любое решение УЕФА мы должны принять взвешенно, с полным понятием той ситуации, которая есть на данный момент. Потому что вирус настолько серьезен, что мы должны соблюдать все правила и держаться вместе.

Клубы будут принимать решения, отпускать своих игроков в сборные или нет. Но, я считаю, что это будет неразумно, поскольку и так почти все чемпионаты приостановлены, остальные проходят без зрителей. Поэтому не вижу никакого смысла проводить эти матчи. Нужно просто пережить этот момент.