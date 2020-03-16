Зинченко: «Не вижу смысла проводить матчи сборных в такой ситуации»

Защитник «Манчестер Сити» Алекандр Зинченко поделился мыслями о ситуации с коронавирусом и его влиянии на турниры, включая Евро-2020.
Чемпионат Европы? Когда читаешь все новости в интернете, то конечно же расстраиваешься. Как для спортсмена, болельщика, любителя футбола, ты ждешь турнир на протяжении четырех лет, живешь этим днем. Но здоровье человека — превыше всего.
Любое решение УЕФА мы должны принять взвешенно, с полным понятием той ситуации, которая есть на данный момент. Потому что вирус настолько серьезен, что мы должны соблюдать все правила и держаться вместе.
Клубы будут принимать решения, отпускать своих игроков в сборные или нет. Но, я считаю, что это будет неразумно, поскольку и так почти все чемпионаты приостановлены, остальные проходят без зрителей. Поэтому не вижу никакого смысла проводить эти матчи. Нужно просто пережить этот момент.
Тем временем стало известно, что коронавирус может повлиять на апелляцию «Манчестер Сити» по делу о дисквалификации из еврокубков.