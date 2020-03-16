ГлавнаяНовости

Зинченко: «Не вижу смысла проводить матчи сборных в такой ситуации»

вчера, 17:08

Защитник «Манчестер Сити» Алекандр Зинченко поделился мыслями о ситуации с коронавирусом и его влиянии на турниры, включая Евро-2020.

Чемпионат Европы? Когда читаешь все новости в интернете, то конечно же расстраиваешься. Как для спортсмена, болельщика, любителя футбола, ты ждешь турнир на протяжении четырех лет, живешь этим днем. Но здоровье человека — превыше всего.

Любое решение УЕФА мы должны принять взвешенно, с полным понятием той ситуации, которая есть на данный момент. Потому что вирус настолько серьезен, что мы должны соблюдать все правила и держаться вместе.

Клубы будут принимать решения, отпускать своих игроков в сборные или нет. Но, я считаю, что это будет неразумно, поскольку и так почти все чемпионаты приостановлены, остальные проходят без зрителей. Поэтому не вижу никакого смысла проводить эти матчи. Нужно просто пережить этот момент. 

Тем временем стало известно, что коронавирус может повлиять на апелляцию «Манчестер Сити» по делу о дисквалификации из еврокубков.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Инфантино написал открытое письмо в связи с коронавирусом
Сегодня, 01:19 Комментарии0
Фабрегас: «Пока жена не хочет больше детей, какие сериалы посоветуете?»
Вчера, 22:58 Комментарии3
Владелец «Хоффенхайма» рассказал о сроках появления вакцины от коронавируса
Вчера, 20:32 Комментарии12
Ругани — о заражении коронавирусом: «Я считаю себя счастливчиком»
Вчера, 20:24 Комментарии5
Лунин: «В Испании никакой тревоги из-за коронавируса нет»
Вчера, 20:22 Комментарии1
Защитник «Валенсии» Гайя подтвердил, что заболел коронавирусом
Вчера, 19:03 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100