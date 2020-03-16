Суркис: «Не позволю уничтожить киевское „Динамо“»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис раскритиковал судейство в последних матчах чемпионата Украины с участием его команды.

Есть моменты, которые не видны невооруженным глазом болельщикам, но те, кто в футболе, кто понимает его, все видят и чувствуют.

Я тоже это чувствую и понимаю, что делают и творят судьи на сегодняшний день. Они думают, что им так легко будет уничтожить киевское «Динамо»? Не будет им так легко. Сегодня я молчу, а завтра буду говорить об этом громко, потому что так судить нельзя. Играют тем более две команды: дай играть в футбол, суди одинаково — в одну и другую стороны.

Но на сегодняшний день они там сверху сидят и диктуют. Хорошо, мы посмотрим, как будет продолжаться дальше, как будут у них развиваться события, особенно в судейском корпусе. Я молчать не буду, еще раз говорю. Я трачу свои деньги, нервы и здоровье, но не дам, чтобы уничтожали команду.