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Суркис: «Не позволю уничтожить киевское „Динамо“»

вчера, 14:47
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)1 : 1Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)ДеснаМатч завершен

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис раскритиковал судейство в последних матчах чемпионата Украины с участием его команды.

Есть моменты, которые не видны невооруженным глазом болельщикам, но те, кто в футболе, кто понимает его, все видят и чувствуют.

Я тоже это чувствую и понимаю, что делают и творят судьи на сегодняшний день. Они думают, что им так легко будет уничтожить киевское «Динамо»? Не будет им так легко. Сегодня я молчу, а завтра буду говорить об этом громко, потому что так судить нельзя. Играют тем более две команды: дай играть в футбол, суди одинаково — в одну и другую стороны.

Но на сегодняшний день они там сверху сидят и диктуют. Хорошо, мы посмотрим, как будет продолжаться дальше, как будут у них развиваться события, особенно в судейском корпусе. Я молчать не буду, еще раз говорю. Я трачу свои деньги, нервы и здоровье, но не дам, чтобы уничтожали команду.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:48
Странная картина, лидируют сепары из Донецка и Луганска без своих стадионов и болельщиков, а засуживают Киев
1kasat111
1kasat111
вчера в 20:31
Чего-то когда его родной брат руководил федерацией футбола почти 20 лет и судьи на инструктаж на скамейку дырнамо ходили этому неуважаемому все нравилось)) а когда начали хоть немного обращать внимание на нарушения этих костоломов, сразу уничтожают их) с их игрой, в каждом матче по одному-два человека нужно удалять минимум! больше чем семейство Суркисов Динамо никто не уничтожал)
cska1948
cska1948
вчера в 16:11
Странно не то, что на Украине судьи не объективные. Странно другое, почему на Украине до сих пор не декоммунизировали советское название команды "Динамо"?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:25
Сало всем
Особенно болельщикам, которые неоднократно были признаны причастными к ... как зозуля....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:54
Там речь о сохранении страны должна идти, а он о какой то команде.
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