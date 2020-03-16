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Бегович: «Вирус очень сильно ударил по Италии»

вчера, 13:35

Голкипер «Милана» Асмир Бегович в интервью Daily Mirror рассказал о ситуации в Италии в условиях эпидемии коронавируса.

Полная блокада на улицах. Никого в городе нет, открыты только супермаркеты. Можно взять только немного еды и сразу же возвращаться домой. Это сумасшествие.

Милан — большой город. Говорят, что происходящее напоминает сцену из фильма, но это реальность. Никогда прежде не видел ничего подобного. Не уверен, что люди понимают, насколько здесь все плохо. Вирус очень сильно ударил по Италии.

Надеюсь, что ситуация нормализуется как можно скорее.

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Ozabot
Ozabot
вчера в 14:33
Бедняга Бегович. Только получил место в составе из-за травмы Доннаруммы, как матчи отменили. А когда возобновятся, то тот уже вылечится.
Footbolista
Footbolista
вчера в 13:59
Вирус отступит...с последствиями будет сложнее...держись Италия!...
ДСА
ДСА
вчера в 13:59
Разносчиками являются богачи: снуют туда-сюда.
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