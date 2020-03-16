Бегович: «Вирус очень сильно ударил по Италии»

Голкипер «Милана» в интервью Daily Mirror рассказал о ситуации в Италии в условиях эпидемии коронавируса.

Полная блокада на улицах. Никого в городе нет, открыты только супермаркеты. Можно взять только немного еды и сразу же возвращаться домой. Это сумасшествие.

Милан — большой город. Говорят, что происходящее напоминает сцену из фильма, но это реальность. Никогда прежде не видел ничего подобного. Не уверен, что люди понимают, насколько здесь все плохо. Вирус очень сильно ударил по Италии.

Надеюсь, что ситуация нормализуется как можно скорее.