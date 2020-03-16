Госенс: «Бергамо превратился в город-призрак»

Полузащитник «Аталанты» в интервью La Gazetta dello Sport рассказал о ситуации в Италии в связи с эпидемией коронавируса.

Я не понимаю одного: почему нам позволили играть при закрытых трибунах, но при этом в европейских городах болельщики толпились у стадионов во время матчей Лиги чемпионов? В этом нет никакого смысла.

Я почувствовал страх, когда нам объяснили, что Ломбардия является эпицентром заражения. Страх существует не только в соседних регионах, но и в Бергамо, который сегодня является городом-призраком.

Мне рассказали о темпах, которыми умирают люди. Это очень пугает.