Владелец «Хоффенхайма» рассказал о сроках появления вакцины от коронавируса

Владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп рассказал о сроках появления вакцины от коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что немецкая биофармацевтическая компания CureVac, которая принадлежат Хоппу, начала разработку вакцины.
Сначала необходимо протестировать вакцину на животных, а затем — на людях. Думаю, она появится осенью, когда может начаться следующая волна распространения коронавируса.
Напомним, что чемпионат Германии приостановлен из-за коронавируса до 2 апреля.
А вот от атипичных форм прививок может и не быть, ибо мутация — штука непредсказуемая. Вбухаешь ты миллионы на разработку вакцины, а следующая случайная мутация убьет твои вложения. Еще и мутация в разные стороны бывает. Допустим, на Урале у тебя получится один мутант, а в Москве — другой.
А вот от атипичных форм прививок может и не быть, ибо мутация — штука непредсказуемая. Вбухаешь ты миллионы на разработку вакцины, а следующая случайная мутация убьет твои вложения. Еще и мутация в разные стороны бывает. Допустим, на Урале у тебя получится один мутант, а в Москве — другой.
Это всё напоминает голиковскую эйфорию на счёт её арбидола.
Это всё напоминает голиковскую эйфорию на счёт её арбидола.
А потом — на фанатах «Баварии», которые недавно Хоппа грязью поливали. Теперь молятся на него, небось.
А потом — на фанатах «Баварии», которые недавно Хоппа грязью поливали. Теперь молятся на него, небось.