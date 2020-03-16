ГлавнаяНовости

Владелец «Хоффенхайма» рассказал о сроках появления вакцины от коронавируса

вчера, 20:32

Владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп рассказал о сроках появления вакцины от коронавирусной инфекции. 

Ранее стало известно, что немецкая биофармацевтическая компания CureVac, которая принадлежат Хоппу, начала разработку вакцины.

Сначала необходимо протестировать вакцину на животных, а затем — на людях. Думаю, она появится осенью, когда может начаться следующая волна распространения коронавируса.

Напомним, что чемпионат Германии приостановлен из-за коронавируса до 2 апреля.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Инфантино написал открытое письмо в связи с коронавирусом
Сегодня, 01:19 Комментарии0
Фабрегас: «Пока жена не хочет больше детей, какие сериалы посоветуете?»
Вчера, 22:58 Комментарии3
Ругани — о заражении коронавирусом: «Я считаю себя счастливчиком»
Вчера, 20:24 Комментарии5
Лунин: «В Испании никакой тревоги из-за коронавируса нет»
Вчера, 20:22 Комментарии1
Защитник «Валенсии» Гайя подтвердил, что заболел коронавирусом
Вчера, 19:03 Комментарии0
Бывший врач «Спартака»: «Коронавирус не так страшен, о нём больше раздуто»
Вчера, 19:00 Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 01:26
Так америкосы уже вроде начали испытания. Тем более это его компания только к осени сделает, руко63. Над вакциной уже давно работают США, Россия, Китай и кто нибудь из них сделает намного раньше осени. Иначе ещё до осени начнётся всемирный бардак, как в фильмах бывает :D
mortid
mortid ответил Шишанутый
сегодня в 01:21
Арбидол китайцы сказали вроде бы помогает от коронавируса.
А ещё 73омецин ;)
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответил Ozabot
вчера в 23:09
Это не повод не вбухаться, поможет/не поможет, а продать можно
galem72
galem72 ответил Шишанутый
вчера в 23:07
Арбидол китайцы сказали вроде бы помогает от коронавируса.
Covid-19, попадая в организм, сразу нарушает пневмосистему и функцию белка. В ходе болезни неконтролируемо плодятся пневмококки, сосуды впадают в спазм и воспаляется перикард. Всё это вызывает летальный исход от отказа лёгких, инфаркта или острой сердечной недостаточности. Только сильный иммунитет способен подавить это вирусное влияние. Уж точно голиковский нелепый арбидол на такое не способен, который даже обычную ОРВИ подавить не в состоянии: что без него болеешь 7 дней, что с ним - неделю.
galem72
galem72 ответил Шишанутый
вчера в 22:54
Арбидол китайцы сказали вроде бы помогает от коронавируса.
Конечно! А парацетамол от рака.
Ozabot
Ozabot ответил Dmitriy Semenov
вчера в 22:46
Ничего смешного, граждан нашей страны, например, ежегодно приглпшают на бесплатную вакцинацию, но никто де на нее не ходит. Почему? Не верят? Я вот верю что прививки от гриппа давным давно разработаны и онозначно если не 100% спасают, то помогают. Делал ли я ее хоть раз? Нет. Почему? Лень, пронесет, ниче страшного и тд. Думайте сами, решайте сами
А чего тут верю-неверю? Прививки от обычного гриппа давно есть. Срок покрытия короткий, но на зимний сезон укрыться можно. Просто с обычным гриппом и дома отлежаться можно, если организм крепкий, поэтому мало кто ее делает.
А вот от атипичных форм прививок может и не быть, ибо мутация — штука непредсказуемая. Вбухаешь ты миллионы на разработку вакцины, а следующая случайная мутация убьет твои вложения. Еще и мутация в разные стороны бывает. Допустим, на Урале у тебя получится один мутант, а в Москве — другой.
Шишанутый
Шишанутый ответил galem72
вчера в 22:38
Смешно! Пусть сначала разработают вакцину от обычной ОРВИ, а потом хотя бы от привычного гриппа. Вирус не мрёт от лекарств! С вирусами борется исключительно организм и вырабатывает в ходе борьбы с ним иммунитет. Таблетки убирают только стмптоматику. Это всё напоминает голиковскую эйфорию на счёт её арбидола.
Арбидол китайцы сказали вроде бы помогает от коронавируса.
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответил Ozabot
вчера в 22:37
Ничего смешного, граждан нашей страны, например, ежегодно приглпшают на бесплатную вакцинацию, но никто де на нее не ходит. Почему? Не верят? Я вот верю что прививки от гриппа давным давно разработаны и онозначно если не 100% спасают, то помогают. Делал ли я ее хоть раз? Нет. Почему? Лень, пронесет, ниче страшного и тд. Думайте сами, решайте сами
galem72
galem72
вчера в 22:11
Смешно! Пусть сначала разработают вакцину от обычной ОРВИ, а потом хотя бы от привычного гриппа. Вирус не мрёт от лекарств! С вирусами борется исключительно организм и вырабатывает в ходе борьбы с ним иммунитет. Таблетки убирают только стмптоматику.
Это всё напоминает голиковскую эйфорию на счёт её арбидола.
ДСА
ДСА
вчера в 20:46
Бедные хомячки.
Ozabot
Ozabot
вчера в 20:42
> Сначала необходимо протестировать вакцину на животных...
А потом — на фанатах «Баварии», которые недавно Хоппа грязью поливали. Теперь молятся на него, небось.
Сп62
Сп62
вчера в 20:37
Прийдётся потерпеть и до осени не заражаться.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100