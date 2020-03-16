Владелец «Хоффенхайма» рассказал о сроках появления вакцины от коронавируса

Владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп рассказал о сроках появления вакцины от коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что немецкая биофармацевтическая компания CureVac, которая принадлежат Хоппу, начала разработку вакцины.

Сначала необходимо протестировать вакцину на животных, а затем — на людях. Думаю, она появится осенью, когда может начаться следующая волна распространения коронавируса.