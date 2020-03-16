Ругани — о заражении коронавирусом: «Я считаю себя счастливчиком»

Защитник «Ювентуса» , заразившийся ранее коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.

Хотел бы всех успокоить и сказать, что у меня все хорошо. У меня всегда все было нормально, серьезных симптомов не наблюдалось.

Я считаю себя счастливчиком, даже если ситуация была бы тяжелее. Я был первым из игроков, кто заразился, что повысило внимание к проблеме всех тех, кто не понимал ее серьезности.

Больше всего скучаю по объятиям своих родных. Я один в отеле, и это может затянуться. Изоляция долгая и скучная, как для меня, так и для остальных. Поэтому, как только я выйду, буду проводить время с людьми, по которым скучал.