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Ругани — о заражении коронавирусом: «Я считаю себя счастливчиком»

вчера, 20:24

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, заразившийся ранее коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.

Хотел бы всех успокоить и сказать, что у меня все хорошо. У меня всегда все было нормально, серьезных симптомов не наблюдалось.

Я считаю себя счастливчиком, даже если ситуация была бы тяжелее. Я был первым из игроков, кто заразился, что повысило внимание к проблеме всех тех, кто не понимал ее серьезности.

Больше всего скучаю по объятиям своих родных. Я один в отеле, и это может затянуться. Изоляция долгая и скучная, как для меня, так и для остальных. Поэтому, как только я выйду, буду проводить время с людьми, по которым скучал.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 22:01
Скорейшего выздоровления! Всем здоровья , терпения в надежде что скоро ситуация стабилизируется и мы снова будем смотреть нашу команду как в серии А , так и в лиге чемпионов и кубке Италии!!Forza Juve!!!
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:14
Ни чё можешь фифером стать пока болеешь ))
Groove000
Groove000
вчера в 20:53
Ну одному в отеле, конечно, можно и с ума сойти, если долго сидеть
karnager
karnager
вчера в 20:33
Оо, плаксик. Соскучился он, как будто оторвали от маминой с..си, изолирован без телефона, Facetime, Facebook, WhatsApp, не может отправить сообщения и вообще - пытка одна, когда не с кем сделать селфи и за ..пку потрогать
Сп62
Сп62
вчера в 20:33
Даниэле, а у нас истерия.
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