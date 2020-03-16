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Бывший врач «Спартака»: «Коронавирус не так страшен, о нём больше раздуто»

вчера, 19:00

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен поделился мнением об опасности коронавируса.

РПЛ не нужно приостанавливать из-за коронавируса. До пяти тысяч человек на стадионе — это нормально, так можно проводить матчи. В метро намного больше шансов заболеть, чем на стадионе. Люди в вагонах находятся очень близко друг к другу, а на стадионе расстояние больше. Этот вирус опасен прежде всего для пожилых людей, для молодых он представляет опасность, но не так критично.

Коронавирус — это серьезно, но не так страшно, больше раздуто. Очень много лишней информации в интернете и по телевизору! Конечно, тут присутствует и бизнес. В Китае сейчас мало новых заболеваний, в основном это происходит в Европе. Конечно, страшно, но нужно спокойно реагировать. Носить маску, мыть руки. В Европе и России не привыкли ходить в масках, но на улице это делать нужно всегда, без разницы, болеете вы или нет.

То, что некоторые футболисты заразились этим вирусом — это не так страшно. Нормально, вылечатся. Каждый год от гриппа и простуды столько людей умирают, но никто же не говорит! В Китае в моем родном городе заболело 60 человек, но никто еще не умер, всех быстро вылечили! Вылечиться можно, ничего страшного!

Чемпионат Европы не нужно останавливать, он может пройти без зрителей, не нужно его переносить. Когда закончится эпидемия коронавируса? Думаю, месяца через два-три все будет нормально.

Ранее о возможной приостановке РПЛ поделился мнением Леонид Федун

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:29
доля правды есть в словах, раздуто все и лечится
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:00
Светило китайской медицины разрешил не бояться.
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 21:47
Этому псевдоврачу бы крестик на шею да в монастырь, иконы облизывать, там вот юродивых таких выхаживают.
Raamtvall
Raamtvall ответил Сп62
вчера в 21:43
Простой расчёт из доступной информации. Летальный исход для каждого тридцатого из заболевших. Делайте выводы сами. Страшно или нет.
То есть заразность в примерно 400 раз выше, чем у среднестатистического гриппа и последующее 2хнедельное валяние в лучшем случае с температурой под 40 - это норма и можно наплевать на профилактику?
Сп62
Сп62
вчера в 21:02
Простой расчёт из доступной информации. Летальный исход для каждого тридцатого из заболевших. Делайте выводы сами. Страшно или нет.
galem72
galem72
вчера в 20:43
Космический "врач"!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 20:42
Знать бы чем лечиться.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:35
Носить маску? Маску здоровому человеку носить бесполезно,она ни от чего не спасает.А вот чихающие и кашляющие-должны.Да и кто их меняет каждые два часа,как положено? Но бизнес хороший,в Китае сотни уголовных дел по этому контрафакту и 10 млн.конфиската.
А "коровий вирус"как подозрительно начался,так и скоропостижно скончается...с началом летнего туристического сезона!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:21
Это всё происки америкосов.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил Шишанутый
вчера в 20:17
Наконец то адекватное мненее а то одна истерия по все местная!! Молодец врач Спартака все грамотно разъеснил и под сказал какие надо меры пред осторожности.
ты намеренно делаешь в каждом слове по три ошибки? не стыдно тут козырять своей безграмотностью?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:03
Изучают,что можно сделать с людьми страхом и что то еще готовят.Врач Спартака адекватный человек.
Можно через СМИ сделать так,чтобы люди друг друга убивали массово.
Все это мировой тайный эксперимент.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:54
Запретите автомобили ! В дтп ежегодно гибнут несколько сот тысяч! Запретите секс -можно заразиться венер.болезнями и СПИДом ! Список длинный ! А вообще-то ,научите Европу мыть руки и не целуйтесь с китайцами ! )))))))
kella
kella
вчера в 19:49
Какой 3 врач может такую ахинею нести
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
вчера в 19:38
Мало кто знает, но примерно 40 000 человек в день умирает от голода, недоедания, антисанитарии. Тяжело приходится детям из стран третьего мира, особенно Южной Азии и Африки. Дети просто не доживают до пятилетнего возраста. Пока на другом конце земного шара люди переедают, полнеют и умирают от инфаркта из-за своей полноты, дети Африки умирают от голода и отсутствия чистой питьевой воды.

Тысячи жизней каждый день уносят болезни СПИД (14 000 человек в день) и РАК (5 000 человек в день). Из-за вредных привычек, алкоголя, сигарет, беспорядочной половой жизни гибнут тысячи людей.

6000 человек каждый день умирает в результате несчастного случая. Еще примерно 3000 человек каждый день в мире гибнут в результате дорожно-транспортных происшествий.

В РОССИИ каждый день умирает примерно 6 тысяч 300 человек. Большинство смертей приходятся на села – деревни, в городах смертность ниже. На дорогах в России гибнет около 100 человек в день. Для сравнения в Японии в день на дорогах гибнет всего около 13 человек. В день в России происходит до 120 убийств, а кончают жизнь самоубийством, по меньшей мере, 160 человек.


P.S. но короновирус опасен даааааааа, конечно....
mensk
mensk
вчера в 19:24
А тысячи умерших тоже раздуто?
Thom52
Thom52
вчера в 19:24
Это часом не тот спартаковский врач, который объяснял серию травм игроков порчей?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Шишанутый
вчера в 19:10, ред.
Наконец то адекватное мненее а то одна истерия по все местная!! Молодец врач Спартака все грамотно разъеснил и под сказал какие надо меры пред осторожности.
Если считать лишней информацию, что в Италии от вируса вчера умерло 368 человек, то он прав.

И "в моем родном городе заболело 60 человек, но никто еще не умер, всех быстро вылечили" = загнали всех на карантин на 1.5 месяца, все производство остановилось.

Проблема не в самом вирусе, а в том, что медицина к нему не готова. Его можно относительно успешно лечить и сейчас, но нужны аппараты ИВЛ. А их просто нету лишних, кто держит в больницах ненужные аппараты?

Поэтому паники, конечно, не нужно, но меры предосторожности обязательны, чтобы не допустить лавины.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:04, ред.
Наконец то адекватное мненее а то одна истерия по все местная!! Молодец врач Спартака все грамотно разъеснил и под сказал какие надо меры пред осторожности.
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