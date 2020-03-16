Бывший врач «Спартака»: «Коронавирус не так страшен, о нём больше раздуто»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен поделился мнением об опасности коронавируса.
РПЛ не нужно приостанавливать из-за коронавируса. До пяти тысяч человек на стадионе — это нормально, так можно проводить матчи. В метро намного больше шансов заболеть, чем на стадионе. Люди в вагонах находятся очень близко друг к другу, а на стадионе расстояние больше. Этот вирус опасен прежде всего для пожилых людей, для молодых он представляет опасность, но не так критично.
Коронавирус — это серьезно, но не так страшно, больше раздуто. Очень много лишней информации в интернете и по телевизору! Конечно, тут присутствует и бизнес. В Китае сейчас мало новых заболеваний, в основном это происходит в Европе. Конечно, страшно, но нужно спокойно реагировать. Носить маску, мыть руки. В Европе и России не привыкли ходить в масках, но на улице это делать нужно всегда, без разницы, болеете вы или нет.
То, что некоторые футболисты заразились этим вирусом — это не так страшно. Нормально, вылечатся. Каждый год от гриппа и простуды столько людей умирают, но никто же не говорит! В Китае в моем родном городе заболело 60 человек, но никто еще не умер, всех быстро вылечили! Вылечиться можно, ничего страшного!
Чемпионат Европы не нужно останавливать, он может пройти без зрителей, не нужно его переносить. Когда закончится эпидемия коронавируса? Думаю, месяца через два-три все будет нормально.
Ранее о возможной приостановке РПЛ поделился мнением Леонид Федун.
А "коровий вирус"как подозрительно начался,так и скоропостижно скончается...с началом летнего туристического сезона!
А "коровий вирус"как подозрительно начался,так и скоропостижно скончается...с началом летнего туристического сезона!
Можно через СМИ сделать так,чтобы люди друг друга убивали массово.
Все это мировой тайный эксперимент.
Можно через СМИ сделать так,чтобы люди друг друга убивали массово.
Все это мировой тайный эксперимент.
Тысячи жизней каждый день уносят болезни СПИД (14 000 человек в день) и РАК (5 000 человек в день). Из-за вредных привычек, алкоголя, сигарет, беспорядочной половой жизни гибнут тысячи людей.
6000 человек каждый день умирает в результате несчастного случая. Еще примерно 3000 человек каждый день в мире гибнут в результате дорожно-транспортных происшествий.
В РОССИИ каждый день умирает примерно 6 тысяч 300 человек. Большинство смертей приходятся на села – деревни, в городах смертность ниже. На дорогах в России гибнет около 100 человек в день. Для сравнения в Японии в день на дорогах гибнет всего около 13 человек. В день в России происходит до 120 убийств, а кончают жизнь самоубийством, по меньшей мере, 160 человек.
P.S. но короновирус опасен даааааааа, конечно....
Тысячи жизней каждый день уносят болезни СПИД (14 000 человек в день) и РАК (5 000 человек в день). Из-за вредных привычек, алкоголя, сигарет, беспорядочной половой жизни гибнут тысячи людей.
6000 человек каждый день умирает в результате несчастного случая. Еще примерно 3000 человек каждый день в мире гибнут в результате дорожно-транспортных происшествий.
В РОССИИ каждый день умирает примерно 6 тысяч 300 человек. Большинство смертей приходятся на села – деревни, в городах смертность ниже. На дорогах в России гибнет около 100 человек в день. Для сравнения в Японии в день на дорогах гибнет всего около 13 человек. В день в России происходит до 120 убийств, а кончают жизнь самоубийством, по меньшей мере, 160 человек.
P.S. но короновирус опасен даааааааа, конечно....
И "в моем родном городе заболело 60 человек, но никто еще не умер, всех быстро вылечили" = загнали всех на карантин на 1.5 месяца, все производство остановилось.
Проблема не в самом вирусе, а в том, что медицина к нему не готова. Его можно относительно успешно лечить и сейчас, но нужны аппараты ИВЛ. А их просто нету лишних, кто держит в больницах ненужные аппараты?
Поэтому паники, конечно, не нужно, но меры предосторожности обязательны, чтобы не допустить лавины.
И "в моем родном городе заболело 60 человек, но никто еще не умер, всех быстро вылечили" = загнали всех на карантин на 1.5 месяца, все производство остановилось.
Проблема не в самом вирусе, а в том, что медицина к нему не готова. Его можно относительно успешно лечить и сейчас, но нужны аппараты ИВЛ. А их просто нету лишних, кто держит в больницах ненужные аппараты?
Поэтому паники, конечно, не нужно, но меры предосторожности обязательны, чтобы не допустить лавины.