Карпин – о приостановке РПЛ: «Если можно будет, то будем тренироваться»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал решение приостановить розыгрыш РПЛ из-за пандемии коронавируса.
Ну а что тут говорить, перенесли так перенесли. Согласен или не согласен, какая уже разница? Если перенесли все, значит, это логично. Нужно спрашивать про это решение у руководителей клубов. Как быть футболистам и тренерам в этой ситуации? Тренироваться, если можно будет, то будем тренироваться.
Отметим, что ранее СМИ сообщили о приостановке российской Премьер-Лиги до 10 апреля.