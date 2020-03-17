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Карпин – о приостановке РПЛ: «Если можно будет, то будем тренироваться»

сегодня, 13:46

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал решение приостановить розыгрыш РПЛ из-за пандемии коронавируса.

Ну а что тут говорить, перенесли так перенесли. Согласен или не согласен, какая уже разница? Если перенесли все, значит, это логично. Нужно спрашивать про это решение у руководителей клубов. Как быть футболистам и тренерам в этой ситуации? Тренироваться, если можно будет, то будем тренироваться.  

Отметим, что ранее СМИ сообщили о приостановке российской Премьер-Лиги до 10 апреля.

Коронавирус и футбол

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