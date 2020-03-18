Норманн принял участие в челлендже с туалетной бумагой

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сегодня, 10:15

Полузащитник «Ростова» присоединился к челленджу «Оставайся дома», который нацелен на снижение распространения коронавируса в мире.

Норвежский игрок сначала продезинфицировал руки, а потом начал чеканить рулоном туалетной бумаги.

Наш полузащитник Матиас Норманн присоединился к Stay At Home Challenge и пожонглировал туалетной бумагой 😂#StayAtHomeChallenge #МыРостов pic.twitter.com/y61eWImm0m — Football Club Rostov (@rostovfc) March 18, 2020

Ранее участие в этом челлендже принял защитник «Реала» Серхио Рамос.

Коронавирус и футбол