Норманн принял участие в челлендже с туалетной бумагой

Полузащитник «Ростова» Антонсен Норманн Матиас присоединился к челленджу «Оставайся дома», который нацелен на снижение распространения коронавируса в мире.
Норвежский игрок сначала продезинфицировал руки, а потом начал чеканить рулоном туалетной бумаги.
Наш полузащитник Матиас Норманн присоединился к Stay At Home Challenge и пожонглировал туалетной бумагой 😂#StayAtHomeChallenge #МыРостов pic.twitter.com/y61eWImm0m— Football Club Rostov (@rostovfc) March 18, 2020
Ранее участие в этом челлендже принял защитник «Реала» Серхио Рамос.