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Норманн принял участие в челлендже с туалетной бумагой

сегодня, 10:15

Полузащитник «Ростова» Антонсен Норманн Матиас присоединился к челленджу «Оставайся дома», который нацелен на снижение распространения коронавируса в мире.

Норвежский игрок сначала продезинфицировал руки, а потом начал чеканить рулоном туалетной бумаги.

Ранее участие в этом челлендже принял защитник «Реала» Серхио Рамос

Коронавирус и футбол

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:01
Талантлив
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:04
Говорил же ему Шомуродов - не нада туалетная бумага ногами бить ,это же еда ,она дыней пахнет !!! ))))))))))))
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