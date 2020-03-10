Футболист забил гол с 36 метров в стиле Роберто Карлоса

Защитник «Филадельфия Юнион» Якоб Глеснес забил гол со штрафного в матче МЛС против «Лос-Анджелеса».
Футболист забил гол с 36 метров. Забитый мяч напомнил исполнение бывшего легендарного бразильского футболиста Роберто Карлоса.
|Лос-Анджелес ФК3 : 3Филадельфия Юнион
|Матч завершен
Защитник «Филадельфия Юнион» Якоб Глеснес забил гол со штрафного в матче МЛС против «Лос-Анджелеса».
Футболист забил гол с 36 метров. Забитый мяч напомнил исполнение бывшего легендарного бразильского футболиста Роберто Карлоса.
https://youtu.be/QG8cOGhYMT4