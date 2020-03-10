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Футболист забил гол с 36 метров в стиле Роберто Карлоса

сегодня, 13:12
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Защитник «Филадельфия Юнион» Якоб Глеснес забил гол со штрафного в матче МЛС против «Лос-Анджелеса». 

Футболист забил гол с 36 метров. Забитый мяч напомнил исполнение бывшего легендарного бразильского футболиста Роберто Карлоса.

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Все комментарии
Foxes
Foxes
сегодня в 15:24
Вообще не похож!
DEIVID
DEIVID ответил Lucho Gonzalez
сегодня в 14:57
Халк в ворота донецкого шахтера круче забил https://www.youtube.com/watch?v=QG8cOGhYMT4
У Пятова кисти всегда слабые были, это его главная проблема.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 14:27
сын гола Карлоса
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:06
Такие голы не редкость в современном футболе.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 13:49
С тем голом Карлоса ничто не сравнится. Совершенно сумасшедший удар, безумная дуга наружу и едва заметное касание штанги. У Бартеза даже лысина вспотеть не успела.
cska minus
cska minus
сегодня в 13:38
Филадельфия Юнион? В каком суши-баре подают этот ролл?
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 13:35
Якобу только понадобилось бы два поля что бы мяч закрутился, но гол зачетный в любом случаи.
zly43rus
zly43rus
сегодня в 13:31
У Карлоса совершенно другие голы, с закруткой, а это просто прямой удар
wingback
wingback
сегодня в 13:29
По мне так это гол дырявому негру...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:16
Халк в ворота донецкого шахтера круче забил
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