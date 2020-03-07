Главный тренер «Уфы» Евсеев показал блестящий удар с отрицательного угла

«Уфа» опубликовала в инстаграме видео с голом главного тренера Вадима Евсеева на тренировке.
Наставник уфимской команды забил с отрицательного угла, задев при этом в штангу.
На матч с «Зенитом» Сухов дисквалифицирован, Терентьев не может играть против своего клуба, пробуем в обороне Евсеева, тем более, что он набрал сумасшедшую форму, — прокомментировала видео пресс-служба.
В конце видео Евсеев подытожил: «Вопросы есть? Вопросов нет».
В конце прошлого года Евсеев умудрился травмироваться на тренировке команды.
А вообще то первым такой удар делал Лобановский ДИНАМО (Киевх если что поправите )
А вообще то первым такой удар делал Лобановский ДИНАМО (Киевх если что поправите )
Кокорин так мелкой шушарой и останется в истории!
Кокорин так мелкой шушарой и останется в истории!
Уж 14 матчей в РПЛ "Уфа" больше одного гола забить не может......
А впереди 2 матча в гостях...Зенит и ЦСКА....
Удачи "Уфе".....в Москве...
Уж 14 матчей в РПЛ "Уфа" больше одного гола забить не может......
А впереди 2 матча в гостях...Зенит и ЦСКА....
Удачи "Уфе".....в Москве...