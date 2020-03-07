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Главный тренер «Уфы» Евсеев показал блестящий удар с отрицательного угла

вчера, 13:52

«Уфа» опубликовала в инстаграме видео с голом главного тренера Вадима Евсеева на тренировке.

Наставник уфимской команды забил с отрицательного угла, задев при этом в штангу.

На матч с «Зенитом» Сухов дисквалифицирован, Терентьев не может играть против своего клуба, пробуем в обороне Евсеева, тем более, что он набрал сумасшедшую форму, — прокомментировала видео пресс-служба.

В конце видео Евсеев подытожил: «Вопросы есть? Вопросов нет».

В конце прошлого года Евсеев умудрился травмироваться на тренировке команды.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:54
Мастерство не пропьёшь
Faustello
Faustello
вчера в 15:23, ред.
Такой многообещающий заголовок, я уж думал ну наконец то Евсей тинатэвэшника ушатал ))
Ablom
Ablom
вчера в 15:05, ред.
Лучше бы командой занимался, не то тренер, не то физрук.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:58
мастерство не пропьёшь...
А вообще то первым такой удар делал Лобановский ДИНАМО (Киевх если что поправите )
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 14:53
Будет класть бамжам с флажка ахаха)))
Заратустра
Заратустра ответил Jeck Denielse
вчера в 14:45, ред.
И в Питири.
Заратустра
Заратустра
вчера в 14:44
Это его в Локомотиве так научили. Хотя по началу долго приходилось переучивать - деревянный был после спартака.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Leha-ha50
вчера в 14:26
А кто то в упор в ворота попасть не может, зато стулом в голову бьет без промаха!!!
Если внимательно посмотреть видео, то и стулом точно ударить не может!
Кокорин так мелкой шушарой и останется в истории!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:22
У валлийцев давно вопросов нет!
Нaстасья
Нaстасья
вчера в 14:17
Моя Месси бьет пакруче
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:13, ред.
Учит забивать...
Уж 14 матчей в РПЛ "Уфа" больше одного гола забить не может......
А впереди 2 матча в гостях...Зенит и ЦСКА....
Удачи "Уфе".....в Москве...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:09
А кто то в упор в ворота попасть не может, зато стулом в голову бьет без промаха!!!
112910415
112910415
вчера в 14:02
на замену можно выпускать
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 13:59
100 раз так делал!
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:54
Молодец!
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