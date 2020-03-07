Главный тренер «Уфы» Евсеев показал блестящий удар с отрицательного угла

1583578369

вчера, 13:52

«Уфа» опубликовала в инстаграме видео с голом главного тренера на тренировке.

Наставник уфимской команды забил с отрицательного угла, задев при этом в штангу.

На матч с «Зенитом» Сухов дисквалифицирован, Терентьев не может играть против своего клуба, пробуем в обороне Евсеева, тем более, что он набрал сумасшедшую форму, — прокомментировала видео пресс-служба.

В конце видео Евсеев подытожил: «Вопросы есть? Вопросов нет».

Посмотреть эту публикацию в Instagram На матч с «Зенитом» Сухов дисквалифицирован, Терентьев не может играть против своего клуба, пробуем в обороне Евсеева, тем более, что он набрал сумасшедшую форму. #фкуфа #зенит #рпл #зенитуфа #легендыфутбола #мастеркласс Публикация от ФК УФА / UFA FC (@ufafc) 7 Мар 2020 в 2:14 PST

В конце прошлого года Евсеев умудрился травмироваться на тренировке команды.