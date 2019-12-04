«Спартак» заплатит штраф за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказаниях, которые были применены к участникам матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Делегатом было записано, что болельщики «Спартака» вывесили четыре несогласованных баннера. Также болельщики «Спартака» скандировали нецензурные выражения в адрес Артёма Дзюбы. Помимо этого футболисты «Спартака» получили шесть жёлтых карточек.

Болельщики «Зенита» кидали на поле бумажные ленты и оскорбляли футболистов «Спартака».

«Спартак» за скандирования оштрафован на 100 тысяч рублей. За два несогласованных баннера штраф 50 тысяч рублей, а за два несогласованных баннера оскорбительного характера — штраф 100 тысяч рублей. А также за неподобающее поведение команды (6 жёлтых карточек) «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.

«Зенит» оштрафован за посторонние предметы на поле на 50 тысяч рублей. И за мат — на 100 тысяч рублей.