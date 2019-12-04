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«Спартак» заплатит штраф за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

сегодня, 14:59
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказаниях, которые были применены к участникам матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Делегатом было записано, что болельщики «Спартака» вывесили четыре несогласованных баннера. Также болельщики «Спартака» скандировали нецензурные выражения в адрес Артёма Дзюбы. Помимо этого футболисты «Спартака» получили шесть жёлтых карточек.

Болельщики «Зенита» кидали на поле бумажные ленты и оскорбляли футболистов «Спартака».

«Спартак» за скандирования оштрафован на 100 тысяч рублей. За два несогласованных баннера штраф 50 тысяч рублей, а за два несогласованных баннера оскорбительного характера — штраф 100 тысяч рублей. А также за неподобающее поведение команды (6 жёлтых карточек) «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.

«Зенит» оштрафован за посторонние предметы на поле на 50 тысяч рублей. И за мат — на 100 тысяч рублей.

Недавно был задержан фанат «Спартака», организовывавший матерные кричалки в адрес Дзюбы.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
   62 / 1001
сегодня в 15:52
А полено за фашистов заплатит ?
Оно ведь не только оскорбило тех кто был на трибуне, но и тех кто за его пределами.В том числе и питерцев, кто с мнением Буратино не согласен.В стране типа неприкасаемых нет.Теперь даже те кто был нейтрален, поменяют свою точку восприятия.
sn_spb
sn_spb ответил Project Pandora
   97 / 1001
сегодня в 15:46
А Дзюба заплатит за "фашистов" в обратный адрес?
А когда это фашистов обижало, что их называют фашисты?
sn_spb
sn_spb ответил ermak6848
   97 / 1001
сегодня в 15:45
жаль что фаны от фк " Спартак " так низко опускаются...
Да кб надо вход на гостевые закрывать. пусть из дома в телевизор при своих детях матерятся.
spartach n1
spartach n1
   1 / 1001
сегодня в 15:35
КДК делает все чтобы бомжей ещё больше "любили" во всей стране,сегодня Спартак,завтра любой другой !
spartach n1
spartach n1
   1 / 1001
сегодня в 15:30
Для дзюбараса все что он услышал,было ещё комплиментом !
ermak6848
ermak6848
   191 / 1001
сегодня в 15:28
жаль что фаны от фк " Спартак " так низко опускаются...
cska plus
cska plus
   6 / 1001
сегодня в 15:19
Да чё там штраф на лом с лопатой на месяц дать им в руки.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   20 / 1001
сегодня в 15:17
спартачьё убогие выступления своей команды связывают с игроком, который покинул их мазутный проект 4,5 года назад. Молодцы.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 1001
сегодня в 15:17
Расформировать свиней. Превратились в аутсайдера со свинскими фанатами. Гыгыгы
ZjzoRe
ZjzoRe
   363 / 1001
сегодня в 15:14
Дзюба причислен к лику святых что ли, что его так защищают?


Как нейтральному болельщику, было плевать на эту ситуацию, но теперь скажу - пусть Дзюба идет по указанному адресу.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   84 / 1001
сегодня в 15:06
Вести себя прилично свиньи никогда не умели, как на поле так и на трибунах.
Project Pandora
Project Pandora
   349 / 1001
сегодня в 15:03
А Дзюба заплатит за "фашистов" в обратный адрес?
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   138 / 1001
сегодня в 15:02
Когда на поле ничего не выходит, приходится всех оскорблять и нервничать.
Ладожский
Ладожский
   101 / 1001
сегодня в 15:01
Мало, нужно дисквалифицировать и отправить в пердив.
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