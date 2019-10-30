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«Торпедо» наказали закрытием сектора из-за поведения фанатов

сегодня, 15:34

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Торпедо» наказан закрытием сектора на матч 21-го тура первенства ФНЛ против «СКА-Хабаровска».

«Торпедо» наказано за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. Это уже 12-й случай, когда наказываем их за оскорбительные скандирования. Наибольшее количество скандирований, унижающих официальное лицо, было на игре с «Чертаново». Мы тут применили не только регламент, но и постановление правительства - запрещается оскорблять официальных лиц матчей.

Решение: оштрафовать на 20 тыс. рублей и закрыть сектор западной трибуны на ближайший матч со «СКА-Хабаровском», то есть сектор «Запад-5».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   124 / 878
сегодня в 15:52
В итоге фанаты никак не пострадают.
cska plus
cska plus
   10 / 878
сегодня в 15:47
Фаны пойдут на другой сектор это вообще не проблема.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 878
сегодня в 15:43
Не удивлен поведению фанов. Это у них уже хроническое.
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