«Торпедо» наказали закрытием сектора из-за поведения фанатов

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Торпедо» наказан закрытием сектора на матч 21-го тура первенства ФНЛ против « СКА -Хабаровска».

«Торпедо» наказано за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. Это уже 12-й случай, когда наказываем их за оскорбительные скандирования. Наибольшее количество скандирований, унижающих официальное лицо, было на игре с «Чертаново». Мы тут применили не только регламент, но и постановление правительства - запрещается оскорблять официальных лиц матчей.