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Шюррле опубликовал видео тренировки на домашнем карантине

сегодня, 11:47

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле опубликовал видео домашней тренировки во время карантина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mein Stabi Training morgens! 4 Runden davon! Easyyyy😁😁

Публикация от Andre Schürrle (@andreschuerrle)

Напомним, что немецкий футболист находится на карантине после прилета из Германии. Ранее Шюррле рассказал, чем занимается во время самоизоляции. 

Коронавирус и футбол

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beefs
beefs
сегодня в 13:11
Продолжай в том же духе...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 12:04
Сделал планочку, перевод от Федуна получил, можно отдыхать. Хорошая работа)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:52, ред.
Это он не для нас опубликовал....
А для Леонида Арнольдовича....
Не будем подглядывать...
Удачного контракта.... на 3 года...)))
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