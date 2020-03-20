Шюррле опубликовал видео тренировки на домашнем карантине

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сегодня, 11:47

Нападающий «Спартака» опубликовал видео домашней тренировки во время карантина.

Напомним, что немецкий футболист находится на карантине после прилета из Германии. Ранее Шюррле рассказал, чем занимается во время самоизоляции.

Коронавирус и футбол