Шюррле опубликовал видео тренировки на домашнем карантине

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле опубликовал видео домашней тренировки во время карантина.
Напомним, что немецкий футболист находится на карантине после прилета из Германии. Ранее Шюррле рассказал, чем занимается во время самоизоляции.
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле опубликовал видео домашней тренировки во время карантина.
Напомним, что немецкий футболист находится на карантине после прилета из Германии. Ранее Шюррле рассказал, чем занимается во время самоизоляции.
А для Леонида Арнольдовича....
Не будем подглядывать...
Удачного контракта.... на 3 года...)))
А для Леонида Арнольдовича....
Не будем подглядывать...
Удачного контракта.... на 3 года...)))