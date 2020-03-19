«Ростов» продолжает тренироваться, несмотря на приостановку чемпионата

Футболисты «Ростова» тренируются в обычном режиме, несмотря на приостановку РПЛ из-за пандемии коронавируса.
Продолжаем тренировки 💪
Команда работает в обычном режиме, именинник Роман Еременко тоже в строю 👨🎨 #МыРостов #ФКРостов pic.twitter.com/dkkfyDbMa7
— Football Club Rostov (@rostovfc) March 19, 2020
Продолжаем тренировки 💪
Команда работает в обычном режиме, именинник Роман Еременко тоже в строю 👨🎨 #МыРостов #ФКРостов pic.twitter.com/dkkfyDbMa7
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