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«Ростов» продолжает тренироваться, несмотря на приостановку чемпионата

сегодня, 12:14

Футболисты «Ростова» тренируются в обычном режиме, несмотря на приостановку РПЛ из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 12:57
Кто будет тренироваться, тот и будет в форме.
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 12:55
Песьякова хоть тренируй, хоть нет, всё без толку - Филимонов №2
max74
max74
сегодня в 12:50
Роман, с днюхой !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:30, ред.
Ерёменко с Днём Рождения !!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:30
Молодцы ! Нечего фигнёй страдать !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:19
Правильно, неча дома пузяки растить...
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