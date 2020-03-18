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«Урал» возобновит тренировки 23 марта

сегодня, 18:40

Пресс-служба «Урала» на официальном сайте опубликовала заявление о прекращении тренировок на некоторое время в связи с приостановкой сезона РПЛ из-за угрозы распространения коронавируса:

Сегодня днем на «СКБ-Банк Арене» состоялось собрание главной команды нашего клуба. На нем руководство и тренерский штаб объявили футболистам планы на дальнейшую работу. Отметим, что график тренировочного процесса был изменен в связи с приостановкой сезона.

На ближайшие четыре дня игроки получили отдых. Тренировки возобновятся 23 марта. Команда будет работать небольшими группами по индивидуальной программе. Занятия будут проходить в Екатеринбурге.

Отметим, что «Рубин», к примеру, получил пятидневный отдых.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:14
Тут оптимисты собраны.
drug01
drug01
сегодня в 18:54, ред.
Уважаемые организаторы конкурса! Прошу обьяснить почему игроку STVA1 сделав ставку
Унион-Депортес Санта Крус от 17 марта не РАССЧИТАНА !!!! вероятно он проиграл так очки то его не списали!!!!! Обращаю внимание ,что аналогичный случай был с другим участником и Ваш ответ меня навеял,что у Вас есть какая то система своих игроков!!! Кстати тот игрок Дрессировщик хряпов в этом месяце уже не играет!!!!
Всех коллег прошу меня поддержать и высказать свою точку зрения!!!
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