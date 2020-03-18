«Урал» возобновит тренировки 23 марта

Пресс-служба «Урала» на официальном сайте опубликовала заявление о прекращении тренировок на некоторое время в связи с приостановкой сезона РПЛ из-за угрозы распространения коронавируса:
Сегодня днем на «СКБ-Банк Арене» состоялось собрание главной команды нашего клуба. На нем руководство и тренерский штаб объявили футболистам планы на дальнейшую работу. Отметим, что график тренировочного процесса был изменен в связи с приостановкой сезона.
На ближайшие четыре дня игроки получили отдых. Тренировки возобновятся 23 марта. Команда будет работать небольшими группами по индивидуальной программе. Занятия будут проходить в Екатеринбурге.
Отметим, что «Рубин», к примеру, получил пятидневный отдых.
Унион-Депортес Санта Крус от 17 марта не РАССЧИТАНА !!!! вероятно он проиграл так очки то его не списали!!!!! Обращаю внимание ,что аналогичный случай был с другим участником и Ваш ответ меня навеял,что у Вас есть какая то система своих игроков!!! Кстати тот игрок Дрессировщик хряпов в этом месяце уже не играет!!!!
Всех коллег прошу меня поддержать и высказать свою точку зрения!!!
Унион-Депортес Санта Крус от 17 марта не РАССЧИТАНА !!!! вероятно он проиграл так очки то его не списали!!!!! Обращаю внимание ,что аналогичный случай был с другим участником и Ваш ответ меня навеял,что у Вас есть какая то система своих игроков!!! Кстати тот игрок Дрессировщик хряпов в этом месяце уже не играет!!!!
Всех коллег прошу меня поддержать и высказать свою точку зрения!!!