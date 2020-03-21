Иммобиле: «Я говорю болельщикам, чтобы они оставались дома»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в интервью Il Corriere dello Sport рассказал о своем отношении к эпидемии коронавируса.
Я говорю болельщикам, чтобы они оставались дома. Мы должны стиснуть зубы, мы скоро снова сможем увидеться. Я убежден в этом, мы обнимемся с ними и поделился всем пережитым. Я верю, что мы выберемся из этого. Однако сейчас мы должны оставаться дома со своими семьями, потому что это очень тяжелый период для всех нас.
Ранее Чиро Иммобиле поделился впечатлениями от работы под началом разных тренеров в своей карьере.