Иммобиле: «Я говорю болельщикам, чтобы они оставались дома»

Нападающий «Лацио» в интервью Il Corriere dello Sport рассказал о своем отношении к эпидемии коронавируса.

Я говорю болельщикам, чтобы они оставались дома. Мы должны стиснуть зубы, мы скоро снова сможем увидеться. Я убежден в этом, мы обнимемся с ними и поделился всем пережитым. Я верю, что мы выберемся из этого. Однако сейчас мы должны оставаться дома со своими семьями, потому что это очень тяжелый период для всех нас.