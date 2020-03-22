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Евсеев: «Я терял работу несколько раз»

22 марта 2020, 14:18

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о трудностях, с которыми сталкивался по жизни. 

Я терял работу несколько раз. Меня не увольняли. Я хорошо делал то, что умел: играл, тренировал. Но обстоятельства были непреодолимыми. Умер «Сатурн». Нам остались должны приличные деньги, которых мы так и не увидели. Умер «Амкар». И там тоже были накопившиеся долги по зарплате. Клубы Премьер-Лиги! Конечно, у меня были какие-то накопления. Видеть, как закрывается твое рабочее место, было очень тяжело.

Однако потом жизнь все равно возвращала долги. И сегодня я главный тренер одного из самых интересных и развивающихся клубов страны. Поэтому хочу сказать всем вам: не бойтесь! Если честно относишься к своему делу, все будет хорошо. Вы не останетесь без работы, сможете начать все сначала и станете сильнее, пройдя кризис. Главное — не болейте.

Ранее Евсеев рассказал, какую возможность он получил в связи с паузой в РПЛ.

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max74
max74
22 марта в 15:25
Можно вышибалой
ДСА
ДСА
22 марта в 14:37
Закалённый мужичок.
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