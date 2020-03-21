Дворец для Чалова

Всколыхнулась новая волна слухов о том, что нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Англии. «Соккер.ру» — о вышедшем на новый уровень разговоре об этом.
Видимо, все СМИ уже устали от страшного слова «коронавирус», которое заполнило все информационное пространство и даже переполнило его, достигнув границ восприятия. Поэтому уже в футбольном мире на фоне отсутствия каких-либо турниров, кроме чемпионата Белоруссии, все чаще возвращаются к трансферным слухам. Это кажется странным, потому что вряд ли во многих клубах сейчас активно идут обсуждения того, кем усилиться, кого продать, вряд ли активно идут контакты между клубами.
С другой стороны, для этого же не обязательно встречаться с агентами, представителями – дистанционный способ вполне подходит. И вот английская пресса решила вспомнить о Федоре Чалове. Точнее, о том, что клубам из АПЛ этот нападающий ЦСКА весьма интересен. Интерес к Чалову приписывают «Кристал Пэлас», «Вест Хэму» и «Брайтону». Причем двое последних выглядят довесками, потому что основной упор делается на «Кристал Пэлас».
Дескать, сам главный тренер Рой Ходжсон все еще очень хочет видеть в своей команде Чалова, которого не получилось подписать прошлым летом. А «Вест Хэм» и «Брайтон», которые ведут борьбу за выживание в АПЛ, подключились «прицепом», чуть ли не на всякий случай. Итак, нужен ли реально Чалов сейчас «Кристал Пэлас»?
Давайте сначала вспомним недавнюю историю. Ведь прошлым летом драма с вероятным переходом Чалова в этот клуб была одной из ключевых на рынке. Как раз ее все стороны, имеющие какое-то отношение к этому, вспомнили сегодня, в разговоре с небезызвестным Нобелем Арустамяном на его YouTube-канале. Там все говорится в лоб: баснословное предложение в размере 25 миллионов фунтов по Чалову действительно было. Вот что говорит сам нападающий:
Честно говоря, удивился, что реально было такое предложение. Мне первым об этом сообщил мой английский агент. И спросил меня, хочу ли я. Я ответил: «Конечно, хочу». Думаю, любой футболист хочет поиграть в английской Премьер-Лиге. Тогда клуб начал общаться с ЦСКА. Контракт — это вопрос не первой важности. Самое важное, чтобы ЦСКА предложение устроило. Мне очень приятно, что именно главный тренер «Кристал Пэлас» был заинтересован в моей кандидатуре. После срыва трансфера в «Кристал Пэлас» я говорил с руководством ЦСКА. Мы пообщались с Евгением Гинером. Он высказал свою позицию, и я ее уважаю. Принимаю его решение. На тот момент я был нужен ЦСКА, а так быстро найти замену было сложно. Я считаю, что ничего не поменялось. Внутри даже ничего не изменилось. Кто-то думает, что я обижаюсь, но это не так. ЦСКА для меня — родной клуб и второй дом. Не хочется пафосных слов, но это правда. Я в системе клуба с 8 лет. Они меня воспитали, сделали все для меня. Так что хочется как-то отблагодарить клуб.
Вот Чалов подчеркивает, что отказ ЦСКА воспринял с пониманием, а его отношение к делу после этого не изменилось. Однако статистика форварда говорит об ином. В нынешнем сезоне в чемпионате России Чалов провел 22 матча, забил пять мячей, сделал четыре голевые передачи и умудрился не реализовать три пенальти, о чем тренеры и эксперты привыкли рассуждать отдельно.
Кто-то связывает такой спад Чалова с общим изменением манеры игры ЦСКА, а кто-то склонен напрямую вязать с тем, что у молодого футболиста отобрали мечту – сыграть в Англии. Можно сколько угодно кивать головой и соглашаться с доводами, которые взывают к разуму, однако сам факт, что английский клуб готов потратить на тебя 25 миллионов фунтов, что ты имел шанс оказаться в АПЛ, только лишь протянув руку, создает внутреннее ощущение досады и ком разочарования.
Собраться и настроиться на улучшение статистики для повторного штурма достаточно тяжело, не всем удается вообще, либо удается лишь со временем, когда обида улетучится из глубины сознания. Не очень верится, что Чалов в нынешнем состоянии настолько же привлекателен для «Кристал Пэлас», как и «летний» вариант – ведь в прошлом сезоне форвард забил в 30 матчах чемпионата России 15 мячей и был тем, кто во многом определял результативность ЦСКА. В нынешнем сезоне это не так. С другой стороны, если у «Кристал Пэлас» были наработки по нему, была заинтересованность главного тренера, значит, он понимал, каков потенциал россиянина.
К тому же игра «орлов» в атаке в этом сезоне говорит красноречиво, что зря они не сумели подписать форварда. «Кристал Пэлас» занимает 11-е место в АПЛ, но забила эта команда всего 26 голов в 29 турах. Меньше – 25 мячей – только у «Ньюкасла» и «Норвича». И такие проблемы у «орлов» с нападающими Бентеке, Джорданом Айю и Заха. Вот им Федор и должен был составить конкуренцию. Судя по их результативности, у него были бы даже хорошие шансы закрепиться в составе и в английском чемпионате соответственно.
Агент Чалова Кристиан Эмиле, который и рассказал про 25 миллионов фунтов, уверен, что у Федора еще есть шикарные шансы уехать в ту же Англию, поскольку им там якобы интересуются реально многие клубы, в свое время назывался даже «Челси». По его словам, основные сомнения у англичан вызывает национальность Чалова и сложная адаптация российских футболистов. Впрочем, коллеги Эмиле считают, что не все так просто. Тот же Герман Ткаченко уверен, что упертость ЦСКА в вопросе трансфера возникла из-за того, что предложение поступило в последний момент, а ВЭБ, который взял армейский клуб под контроль, не захотел расставаться с таким активом, как Чалов. Чисто из своих полубюрократических финансово-экономических позиций. А вот другой агент Тимур Гурцкая считает сомнительным, что само предложение было:
25 миллионов фунтов? Может быть. Но тогда надо разделить этот вопрос на две части. Если это действительно были 25 миллионов, то каким образом его не продали? Зная финансовые возможности ЦСКА, когда их самый сильный футболист — Влашич — стоит 13, и не продать Чалова за 25. Не знаю, его надо было «Почтой России» немедленно отправлять в Лондон, под конвоем, чтобы эта сделка не сорвалась. Я верю в то, что Бабаев — это лучший менеджер страны, который очень хорошо считает деньги. И я не верю, что он не продал бы его за 25. Если реально было 25. Следующее предложение по нему, если будет 10 — это будет очень хорошо. И уже очень много. Не знаю, кто за него 10 даже заплатит. Это не выдающийся футболист. Просто хороший.
Довольно любопытная позиция, которая имеет право на существование. Ведь, по сути, эти разговоры на самом деле могут оказаться лишь агентской игрой – стремлением представителя игрока во что бы то ни стало убедить клубы из АПЛ, что Чалов – интересный форвард, который им нужен, обратить на него внимание. Но главное слово для своего будущего должен сказать сам нападающий. И не в интервью YouTube-каналу, а на футбольном поле. Потому что его нынешнее состояние действительно не убеждает и в необходимости платить 10 миллионов.