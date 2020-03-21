Дворец для Чалова

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вчера, 23:25

Всколыхнулась новая волна слухов о том, что нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Англии. «Соккер.ру» — о вышедшем на новый уровень разговоре об этом.

Видимо, все СМИ уже устали от страшного слова «коронавирус», которое заполнило все информационное пространство и даже переполнило его, достигнув границ восприятия. Поэтому уже в футбольном мире на фоне отсутствия каких-либо турниров, кроме чемпионата Белоруссии, все чаще возвращаются к трансферным слухам. Это кажется странным, потому что вряд ли во многих клубах сейчас активно идут обсуждения того, кем усилиться, кого продать, вряд ли активно идут контакты между клубами.

С другой стороны, для этого же не обязательно встречаться с агентами, представителями – дистанционный способ вполне подходит. И вот английская пресса решила вспомнить о Федоре Чалове. Точнее, о том, что клубам из АПЛ этот нападающий ЦСКА весьма интересен. Интерес к Чалову приписывают «Кристал Пэлас», «Вест Хэму» и «Брайтону». Причем двое последних выглядят довесками, потому что основной упор делается на «Кристал Пэлас».

Дескать, сам главный тренер Рой Ходжсон все еще очень хочет видеть в своей команде Чалова, которого не получилось подписать прошлым летом. А «Вест Хэм» и «Брайтон», которые ведут борьбу за выживание в АПЛ , подключились «прицепом», чуть ли не на всякий случай. Итак, нужен ли реально Чалов сейчас «Кристал Пэлас»?

Давайте сначала вспомним недавнюю историю. Ведь прошлым летом драма с вероятным переходом Чалова в этот клуб была одной из ключевых на рынке. Как раз ее все стороны, имеющие какое-то отношение к этому, вспомнили сегодня, в разговоре с небезызвестным Нобелем Арустамяном на его YouTube-канале. Там все говорится в лоб: баснословное предложение в размере 25 миллионов фунтов по Чалову действительно было. Вот что говорит сам нападающий:

Честно говоря, удивился, что реально было такое предложение. Мне первым об этом сообщил мой английский агент. И спросил меня, хочу ли я. Я ответил: «Конечно, хочу». Думаю, любой футболист хочет поиграть в английской Премьер-Лиге. Тогда клуб начал общаться с ЦСКА . Контракт — это вопрос не первой важности. Самое важное, чтобы ЦСКА предложение устроило. Мне очень приятно, что именно главный тренер «Кристал Пэлас» был заинтересован в моей кандидатуре. После срыва трансфера в «Кристал Пэлас» я говорил с руководством ЦСКА . Мы пообщались с Евгением Гинером. Он высказал свою позицию, и я ее уважаю. Принимаю его решение. На тот момент я был нужен ЦСКА , а так быстро найти замену было сложно. Я считаю, что ничего не поменялось. Внутри даже ничего не изменилось. Кто-то думает, что я обижаюсь, но это не так. ЦСКА для меня — родной клуб и второй дом. Не хочется пафосных слов, но это правда. Я в системе клуба с 8 лет. Они меня воспитали, сделали все для меня. Так что хочется как-то отблагодарить клуб.

Вот Чалов подчеркивает, что отказ ЦСКА воспринял с пониманием, а его отношение к делу после этого не изменилось. Однако статистика форварда говорит об ином. В нынешнем сезоне в чемпионате России Чалов провел 22 матча, забил пять мячей, сделал четыре голевые передачи и умудрился не реализовать три пенальти, о чем тренеры и эксперты привыкли рассуждать отдельно.

Кто-то связывает такой спад Чалова с общим изменением манеры игры ЦСКА , а кто-то склонен напрямую вязать с тем, что у молодого футболиста отобрали мечту – сыграть в Англии. Можно сколько угодно кивать головой и соглашаться с доводами, которые взывают к разуму, однако сам факт, что английский клуб готов потратить на тебя 25 миллионов фунтов, что ты имел шанс оказаться в АПЛ , только лишь протянув руку, создает внутреннее ощущение досады и ком разочарования.

Собраться и настроиться на улучшение статистики для повторного штурма достаточно тяжело, не всем удается вообще, либо удается лишь со временем, когда обида улетучится из глубины сознания. Не очень верится, что Чалов в нынешнем состоянии настолько же привлекателен для «Кристал Пэлас», как и «летний» вариант – ведь в прошлом сезоне форвард забил в 30 матчах чемпионата России 15 мячей и был тем, кто во многом определял результативность ЦСКА . В нынешнем сезоне это не так. С другой стороны, если у «Кристал Пэлас» были наработки по нему, была заинтересованность главного тренера, значит, он понимал, каков потенциал россиянина.

К тому же игра «орлов» в атаке в этом сезоне говорит красноречиво, что зря они не сумели подписать форварда. «Кристал Пэлас» занимает 11-е место в АПЛ , но забила эта команда всего 26 голов в 29 турах. Меньше – 25 мячей – только у «Ньюкасла» и «Норвича». И такие проблемы у «орлов» с нападающими Бентеке, Джорданом Айю и Заха. Вот им Федор и должен был составить конкуренцию. Судя по их результативности, у него были бы даже хорошие шансы закрепиться в составе и в английском чемпионате соответственно.

Агент Чалова Кристиан Эмиле, который и рассказал про 25 миллионов фунтов, уверен, что у Федора еще есть шикарные шансы уехать в ту же Англию, поскольку им там якобы интересуются реально многие клубы, в свое время назывался даже «Челси». По его словам, основные сомнения у англичан вызывает национальность Чалова и сложная адаптация российских футболистов. Впрочем, коллеги Эмиле считают, что не все так просто. Тот же Герман Ткаченко уверен, что упертость ЦСКА в вопросе трансфера возникла из-за того, что предложение поступило в последний момент, а ВЭБ , который взял армейский клуб под контроль, не захотел расставаться с таким активом, как Чалов. Чисто из своих полубюрократических финансово-экономических позиций. А вот другой агент Тимур Гурцкая считает сомнительным, что само предложение было:

25 миллионов фунтов? Может быть. Но тогда надо разделить этот вопрос на две части. Если это действительно были 25 миллионов, то каким образом его не продали? Зная финансовые возможности ЦСКА , когда их самый сильный футболист — Влашич — стоит 13, и не продать Чалова за 25. Не знаю, его надо было «Почтой России» немедленно отправлять в Лондон, под конвоем, чтобы эта сделка не сорвалась. Я верю в то, что Бабаев — это лучший менеджер страны, который очень хорошо считает деньги. И я не верю, что он не продал бы его за 25. Если реально было 25. Следующее предложение по нему, если будет 10 — это будет очень хорошо. И уже очень много. Не знаю, кто за него 10 даже заплатит. Это не выдающийся футболист. Просто хороший.