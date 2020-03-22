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Ахметов: «Роналду – машина, он мой кумир»

22 марта 2020, 09:53

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал почему играет под 7-м номером.

Мне всегда нравились 10, 77 и 7. В ЦСКА играл под 77-м, но в 2019 году взял семёрку. Под ней выступает Роналду. Любимый футболист с детства. Мой кумир. Приятно наблюдать за его мотивацией, менталитетом и работой. Роналду – машина. Он добивается результата за счёт выдающегося труда. Это очень мотивирует.

Недавно Ахметов принял участие в челлендже «Оставайся дома».

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Тага Дага
22 марта в 22:11
Природа не даст соврать :ПЕТУХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КУМИРОМ. ...
Ты кушал в ресторане?)) представь а там вся 72ь и 21я с этих тарелак ела)))))
Ravshan878
Ravshan878
22 марта в 21:45
Он истребитель Су - 25. Ильзат.Чуть-чуть ошибся.
Тага Дага
Тага Дага
22 марта в 16:33
Природа не даст соврать :ПЕТУХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КУМИРОМ. ...
STVA 1
STVA 1 ответил NEADEKVAT
22 марта в 15:51
Автоваз они - сколько влито миллиардов, а на выходе все то же)
Можно и так сказать))
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил STVA 1
22 марта в 15:27
Но Ильдар даже не ЗАЗ)))
Автоваз они - сколько влито миллиардов, а на выходе все то же)
abramjan
abramjan
22 марта в 14:47, ред.
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    22 марта в 14:19
    Жапчег
    STVA 1
    STVA 1
    22 марта в 14:00
    Но Ильдар даже не ЗАЗ)))
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответил abramjan
    22 марта в 13:52
    завидуешь?)))
      abramjan
      abramjan ответил Байкал-38.
      22 марта в 13:33
      Ахметов за гея топит, так глядишь и на своей яхте тебя покатает. Хотя к футболу это отношение иметь не будет.....
      завидуешь?)))
      cska vperiod
      cska vperiod
      22 марта в 13:29
      Да, это машина!
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      22 марта в 13:09
      Роналду – машина.
      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
      Сам то пока даже на инвалидку не тянешь.
      волгодон 2
      волгодон 2
      22 марта в 12:44
      зедановцы в негодовании
      Зидан 1972
      Зидан 1972 ответил Байкал-38.
      22 марта в 12:34
      Ахметов за гея топит, так глядишь и на своей яхте тебя покатает. Хотя к футболу это отношение иметь не будет.....
        beefs
        beefs
        22 марта в 11:58
        есть куда стремиться...
        ermak6848
        ermak6848
        22 марта в 11:49
        кумир - как позыв к мастерству для П=полузащитника ЦСКА и сборной России Ильзата Ахметова...
        Байкал-38.
        Байкал-38.
        22 марта в 11:25
        Ахметов за гея топит, так глядишь и на своей яхте тебя покатает. Хотя к футболу это отношение иметь не будет.....
        Союзник противников
        Союзник противников
        22 марта в 10:59
        Ахметов в "Запорожец" влез
        и молвил :Это "Мерседес"!
        Он так мечтал играть с Роналду,
        но выбрал Ганчарэнки банду.
        sihafazatron
        sihafazatron
        22 марта в 10:53
        Заднеприводная машина
        ArsЭм
        ArsЭм ответил cska minus
        22 марта в 10:43
        Роналду да! Настоящая Португальская машина! Такая же как Sado 550. Не машина, а португальская пушка.
        Sado 550)) Запорожец!
        cska minus
        cska minus
        22 марта в 10:28
        Роналду да! Настоящая Португальская машина! Такая же как Sado 550. Не машина, а португальская пушка.
        VAN ARM
        VAN ARM
        22 марта в 10:12
        он кумир!! а ты пустое место!!
        explay-
        explay-
        22 марта в 10:09
        Нужно стараться стать такой же машиной, но не быть нытиком, симулянтом и спекулянтом, как кумир.
        drug01
        drug01
        22 марта в 10:07
        Больше работай,чтобы этот номер оправдать! Удачи!!!!!
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