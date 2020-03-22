Ахметов: «Роналду – машина, он мой кумир»

Полузащитник ЦСКА и сборной России рассказал почему играет под 7-м номером.

Мне всегда нравились 10, 77 и 7. В ЦСКА играл под 77-м, но в 2019 году взял семёрку. Под ней выступает Роналду. Любимый футболист с детства. Мой кумир. Приятно наблюдать за его мотивацией, менталитетом и работой. Роналду – машина. Он добивается результата за счёт выдающегося труда. Это очень мотивирует.