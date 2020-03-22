Ахметов: «Роналду – машина, он мой кумир»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал почему играет под 7-м номером.
Мне всегда нравились 10, 77 и 7. В ЦСКА играл под 77-м, но в 2019 году взял семёрку. Под ней выступает Роналду. Любимый футболист с детства. Мой кумир. Приятно наблюдать за его мотивацией, менталитетом и работой. Роналду – машина. Он добивается результата за счёт выдающегося труда. Это очень мотивирует.
Недавно Ахметов принял участие в челлендже «Оставайся дома».
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Сам то пока даже на инвалидку не тянешь.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Сам то пока даже на инвалидку не тянешь.
и молвил :Это "Мерседес"!
Он так мечтал играть с Роналду,
но выбрал Ганчарэнки банду.
и молвил :Это "Мерседес"!
Он так мечтал играть с Роналду,
но выбрал Ганчарэнки банду.