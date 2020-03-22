Заболотный: «Стал реже общаться с игроками „Зенита“»

Форвард «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал приостановку РПЛ из-за эпидемии коронавируса.
Обсуждаем ли с друзьями из других команд сложившуюся ситуацию? О том, что будет дальше, речь не заходит, говорим только о том, кто когда начнет тренироваться и какие меры безопасности принимаются в клубах.
Обмениваюсь ли мнениями с бывшими партнёрами по «Зениту»? Последнее время реже, но график работы петербургской команды мне известен. Правда, полагаю, со временем многое может поменяться.
в 2000 км от Питера...а за графиком чужой команды следит....
в 2000 км от Питера...а за графиком чужой команды следит....
- Я вообще не обсуждаю ничего с игроками, мне хватает общения с манекенами!!!
- Ну ещё я иногда общаюсь с вымышленными фанами в подтрибунках!
- Я вообще не обсуждаю ничего с игроками, мне хватает общения с манекенами!!!
- Ну ещё я иногда общаюсь с вымышленными фанами в подтрибунках!
Похоже, пора и Соккер закрывать на карантин.
Нечего писать, нечего читать...
Похоже, пора и Соккер закрывать на карантин.
Нечего писать, нечего читать...