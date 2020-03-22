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Заболотный: «Стал реже общаться с игроками „Зенита“»

22 марта 2020, 10:02

Форвард «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал приостановку РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

Обсуждаем ли с друзьями из других команд сложившуюся ситуацию? О том, что будет дальше, речь не заходит, говорим только о том, кто когда начнет тренироваться и какие меры безопасности принимаются в клубах.

Обмениваюсь ли мнениями с бывшими партнёрами по «Зениту»? Последнее время реже, но график работы петербургской команды мне известен. Правда, полагаю, со временем многое может поменяться.

Коронавирус и футбол

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Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Karkaz
22 марта в 16:37
...после того как они стали переодеваться в женщин)
Один Маммана - это они?
Karkaz
Karkaz
22 марта в 14:56
...после того как они стали переодеваться в женщин)
oFANATo
oFANATo
22 марта в 13:12
Правильно зачем общаться с теми кто тебя поматросил и бросил!
морозз
морозз
22 марта в 12:54
Легенда Зенита просто обязана вернуться к бомжам и сделать их великими!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 марта в 12:08
Ну дак ить в другой команде играет...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 марта в 12:03
Прям шпион....
в 2000 км от Питера...а за графиком чужой команды следит....
Leningrad 84
Leningrad 84
22 марта в 11:30
А ведь сегодня в 16.30 должен был состояться матч ЦСКА - Зенит...
Faustello
Faustello
22 марта в 11:19, ред.
ЗеБолотный:
- Я вообще не обсуждаю ничего с игроками, мне хватает общения с манекенами!!!
- Ну ещё я иногда общаюсь с вымышленными фанами в подтрибунках!
112910415
112910415
22 марта в 11:18
штиль, полный штиль
drug01
drug01
22 марта в 11:08
Сложные времена для всех!!!!
Leningrad 84
Leningrad 84
22 марта в 10:49
Корона-вирус уже достал всех...
Похоже, пора и Соккер закрывать на карантин.
Нечего писать, нечего читать...
beefs
beefs
22 марта в 10:31
А что ещё делать?
LOpp
LOpp
22 марта в 10:05
Зато чаще стал общаться с игроками Сочи
Zenit_84
Zenit_84
22 марта в 10:04
Не убрали из группы viber
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