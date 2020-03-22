Заболотный: «Стал реже общаться с игроками „Зенита“»

Форвард «Сочи» прокомментировал приостановку РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

Обсуждаем ли с друзьями из других команд сложившуюся ситуацию? О том, что будет дальше, речь не заходит, говорим только о том, кто когда начнет тренироваться и какие меры безопасности принимаются в клубах.

Обмениваюсь ли мнениями с бывшими партнёрами по «Зениту»? Последнее время реже, но график работы петербургской команды мне известен. Правда, полагаю, со временем многое может поменяться.