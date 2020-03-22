Перес почтил память Санса

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал смерть бывшего президента клуба Лоренсо Санса.

Мы живем сейчас в такое время, какое не могли представить даже в худших кошмарах. Лоренсо Санс стал жертвой обстоятельств. Он был президентом, при котором кубок Лиги чемпионов вернулся в Мадрид спустя 32 года ожидания. При нем «Реал» начал расширять свое величие.

Я был в хороших отношениях с Лоренсо и его семьей. Со мной навсегда останется его счастливое выражение лица, которое я видел у него после каждой победы «Реала». Мы скорбим, но мы не должны забывать демонстрировать нашу силу, сплоченность и умение стоять до конца. Этого бы и хотел президент Лоренсо Санс.