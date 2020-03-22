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Манчини: «Я даже не думаю о том, чтобы покинуть Италию»

22 марта 2020, 11:41

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что не собирается покидать страну, несмотря на страшную эпидемию коронавируса. 

Я даже не думаю о том, чтобы покинуть Италию. Здесь я чувствую себя в полной безопасности, я полностью доверяю нашим врачам, которые делают героическую работу. Я хочу чувствовать себя рядом с нуждающимися. И я говорю об этом как простой гражданин, а не потому что я тренер нацииональной сборной и представляю Италию. 

Ранее Манчини прокомментировал перенос Евро-2020

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ОПС
ОПС
22 марта в 12:06
А куда ты денешься?
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
22 марта в 11:50
Физруков и своих везде хватает
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