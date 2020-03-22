Манчини: «Я даже не думаю о том, чтобы покинуть Италию»

Главный тренер сборной Италии признался, что не собирается покидать страну, несмотря на страшную эпидемию коронавируса.

Я даже не думаю о том, чтобы покинуть Италию. Здесь я чувствую себя в полной безопасности, я полностью доверяю нашим врачам, которые делают героическую работу. Я хочу чувствовать себя рядом с нуждающимися. И я говорю об этом как простой гражданин, а не потому что я тренер нацииональной сборной и представляю Италию.