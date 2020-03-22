Челлино: «Если кто-то хочет это проклятое Скудетто, то пусть забирает»

Президент «Брешии» Массимо Челлино выразил уверенность, что сезон Серии А не будет завершен из-за коронавируса.

Закончить сезон не представляется возможным. Вернуться к футболу можно будет только в следующем году, я так считаю.

Скудетто? Если президент «Лацио» так хочет его, то отдайте. Он убежден, что его команда непобедима, пусть останется при своем мнении. Сезон закончен. Если кто-то хочет это проклятое Скудетто, то пусть забирает. И я говорю так не потому, что «Брешиа» находится на последнем месте.