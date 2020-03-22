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Челлино: «Если кто-то хочет это проклятое Скудетто, то пусть забирает»

22 марта 2020, 14:06

Президент «Брешии» Массимо Челлино выразил уверенность, что сезон Серии А не будет завершен из-за коронавируса.

Закончить сезон не представляется возможным. Вернуться к футболу можно будет только в следующем году, я так считаю.

Скудетто? Если президент «Лацио» так хочет его, то отдайте. Он убежден, что его команда непобедима, пусть останется при своем мнении. Сезон закончен. Если кто-то хочет это проклятое Скудетто, то пусть забирает. И я говорю так не потому, что «Брешиа» находится на последнем месте.

Ранее сообщалось, что из-за приостановки чемпионата Италии местные клубы намерены сократить зарплаты футболистов.

Коронавирус и футбол

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773sergeytank
773sergeytank
22 марта в 21:42
Надо снова интеру отдать, не зря же они на третьем месте засели))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
22 марта в 17:14
Очередная истерика от психа со стажем.
ДАША Д
ДАША Д
22 марта в 14:38
Шанс на спасение, если недоиграют, есть.
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