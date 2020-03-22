«Слуцк» обыграл «Славию». В матче было 5 пенальти и удаление

«Слуцк» обыграл «Славию» в матче 1-го тура чемпионата Беларуси.
Слуцк, стадион Городской
«Слуцк» — «Славия» 3:1 (1:1)
Голы: Такулов 44 (пенальти), Сердюк 73, Сердюк 79 (пенальти) — Чухлей 30 (пенальти)
Нереализованные пенальти: Такулов 59, Сердюк 73
«Слуцк»: Панкратов, Трубило, Образов, Чеботаев, Кривулькин, Коанда, Такулов, Семенов, Бураев, Салу (Тетеренко 21), Гафар (Сердюк 17).
«Славия»: Барановский, Недашковский, Тымонюк, Пантя, Чухлей, Котляров, Нарх, Жук, Костров, Сенько (Мякиш 69), Теттех (Мельников 53).
Предупреждения: Пантя 27, Трубило 40, Костров 44, Тымонюк 58, Образов 69, Такулов 77, Мякиш 78
Удаление: Тымонюк 70
В другом матче этого тура «Ислочь» в концовке матча дожала «Неман».
Слуцк рулит!
5 пенальти и 1 удаление - судье - респект!
Белорусам корона-вирус ни по чем!
Слуцк рулит!
5 пенальти и 1 удаление - судье - респект!
Белорусам корона-вирус ни по чем!
редиски картофельные)
редиски картофельные)