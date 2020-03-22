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«Слуцк» обыграл «Славию». В матче было 5 пенальти и удаление

22 марта 2020, 16:04
СлуцкЛоготип футбольный клуб Слуцк3 : 1Логотип футбольный клуб Славия (Мозырь)СлавияМатч завершен

«Слуцк» обыграл «Славию» в матче 1-го тура чемпионата Беларуси.

Слуцк, стадион Городской

«Слуцк» — «Славия» 3:1 (1:1)
Голы: Такулов 44 (пенальти), Сердюк 73, Сердюк 79 (пенальти) — Чухлей 30 (пенальти)

Нереализованные пенальти: Такулов 59, Сердюк 73

«Слуцк»: Панкратов, Трубило, Образов, Чеботаев, Кривулькин, Коанда, Такулов, Семенов, Бураев, Салу (Тетеренко 21), Гафар (Сердюк 17).

«Славия»: Барановский, Недашковский, Тымонюк, Пантя, Чухлей, Котляров, Нарх, Жук, Костров, Сенько (Мякиш 69), Теттех (Мельников 53).

Предупреждения: Пантя 27, Трубило 40, Костров 44, Тымонюк 58, Образов 69, Такулов 77, Мякиш 78

Удаление: Тымонюк 70

В другом матче этого тура «Ислочь» в концовке матча дожала «Неман».

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Wolf77785
Wolf77785
22 марта в 21:30
роналду потирает слюнки!
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответил Армейская душа
22 марта в 19:05
Безбородов на подработке.)
blitz
blitz
22 марта в 19:02, ред.
Вот куда карпину надо...
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
22 марта в 18:25
Витя рулит!
Армейская душа
Армейская душа
22 марта в 17:23
Безбородов судил
Leningrad 84
Leningrad 84
22 марта в 17:01
Круто!
Слуцк рулит!
5 пенальти и 1 удаление - судье - респект!
Белорусам корона-вирус ни по чем!
BenderBender
BenderBender
22 марта в 17:01
Вот, куда слуцкому надо.
spartak kursk
spartak kursk
22 марта в 16:45
А может стоит доиграть чемпионаты,проводя матчи из серии пенальти без зрителей?)))))Все условия ограничений сохраняться...И спортивный принцип сохранится....
311
311
22 марта в 16:30
Слуцкий сегодня угощает всех в макдаке по этому случаю!)
max74
max74
22 марта в 16:29
Карасёв после этого матча заплакал
drug01
drug01
22 марта в 16:16
Пять пенальти ,как в дворовом футболе!!!!!
волгодон 2
волгодон 2
22 марта в 16:15
надо переигровку или технарь,а также судью на мыло
редиски картофельные)
Шишанутый
Шишанутый
22 марта в 16:10, ред.
Все голы после пенальти. Веселый футбол в Беларуси)) Слуцк с победой!
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