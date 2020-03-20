«Брисбен Роар» не допустил осечки в матче с «Ньюкасл Джетс»

Чемпионаты прерываются, еврокубки поставлены на паузу, Евро-2020 почти наверняка

В случае длительной остановки ведущих европейских лиг «Соккер.ру» ждет от УЕФА

Сегодня амстердамский клуб отмечает 120-й день рождения. «Соккер.ру» приготовил

​В матче с «Уралом» «Зенит» не только забил 7 голов, но и засветил юную звезду —