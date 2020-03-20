«Брисбен Роар» не допустил осечки в матче с «Ньюкасл Джетс»

«Брисбен Роар» во встрече 27-го тура чемпионата Австралии обыграл «Ньюкасл Джетс». «Брисбен Роар» (35 очков) располагается на четвертом месте в таблице, «Ньюкасл Джетс» (21 балл) — девятый.
«Брисбен Роар» — «Ньюкасл Джетс» 1:0 (1:0)
Голы: Макдональд 16
«Брисбен Роар»: Янг , Невилл, Алдред, Джилесфи, Хингерт, О'Ши, О’Нилл, Браун, Макдональд (Амади-Холлоуэй 86), Инман, Муратович (Вензел-Холлс 56)
Главный тренер: Фаулер Робби.
«Ньюкасл Джетс»: Италиано, Кутрумбис, Бугаард, Топор-Стэнли, Миллар, Угаркович, Тургейт (Арройо 61), Барнс (Хоффман 75), Хулахан (Ледли 61), Петратос, О'Донован
Главный тренер: Робинсон Кэрл.
Предупреждения: Топор-Стэнли 44, Тургейт 48, О’Нилл 67, Невилл 71
Судья: Кирси Адам.
Ранее «Мельбурн Сити» в гостях оказался сильнее «Сентрал Кост Маринерс».