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Гол Йебоа спас «Вестерн Сидней» от домашнего поражения

21 марта 2020, 13:37
Вестерн Сидней УондерерсЛоготип футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс1 : 1Логотип футбольный клуб СиднейСиднейМатч завершен

«Вестерн Сидней» в домашнем поединке 24-го тура чемпионата Австралии сыграл вничью с «Сиднеем».

«Вестерн Сидней» (27) занимает 7-е место в турнирной таблице, «Сидней» (48 баллов) — первый.

«Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней» 1:1 (0:1)
Голы: Йебоа 82Ле Фондре 35

«Вестерн Сидней Уондерерс»: Лопар, Циглер, МакГован Дилан, Юрман, Рассел (Камау 80), Баккус, О'Доэрти (Сулливан 73), Георгиевски, Йебоа (Адам 89), Кокс, Дюк
Главный тренер: Маригни Жан-Поль.

«Сидней»: Редмэйн, Грант, МакГован Райан, Уилкинсон, Кинг (Дзулло 89), Браттан, Ретре, Баумйоханн (Ван Дер Сааг 75), Нинкович, Барбарусес (Бухагиар 80), Ле Фондре
Главный тренер: Корика Стив.

Предупреждения: Ретре 30, О'Доэрти 66

Судья: Эванс Шон.

В другом матче этого тура «Мельбурн Сити» в гостях одолел «Сентрал Кост Маринерс».

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Все комментарии
vastudio
vastudio
21 марта в 15:03
Вот и пришло время читать про отскоки Вестерн Сидней Уондерс))) с помощью Йебоа.....То ли ещё будет)))
max74
max74
21 марта в 14:05
Вратарь у Сиднея - брат Песьякова
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