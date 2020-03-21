Гол Йебоа спас «Вестерн Сидней» от домашнего поражения

«Вестерн Сидней» в домашнем поединке 24-го тура чемпионата Австралии сыграл вничью с «Сиднеем».
«Вестерн Сидней» (27) занимает 7-е место в турнирной таблице, «Сидней» (48 баллов) — первый.
«Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней» 1:1 (0:1)
Голы: Йебоа 82 — Ле Фондре 35
«Вестерн Сидней Уондерерс»: Лопар, Циглер, МакГован Дилан, Юрман, Рассел (Камау 80), Баккус, О'Доэрти (Сулливан 73), Георгиевски, Йебоа (Адам 89), Кокс, Дюк
Главный тренер: Маригни Жан-Поль.
«Сидней»: Редмэйн, Грант, МакГован Райан, Уилкинсон, Кинг (Дзулло 89), Браттан, Ретре, Баумйоханн (Ван Дер Сааг 75), Нинкович, Барбарусес (Бухагиар 80), Ле Фондре
Главный тренер: Корика Стив.
Предупреждения: Ретре 30, О'Доэрти 66
Судья: Эванс Шон.
В другом матче этого тура «Мельбурн Сити» в гостях одолел «Сентрал Кост Маринерс».