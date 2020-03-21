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«Ислочь» в концовке матча дожала «Неман»

21 марта 2020, 17:54
ИслочьЛоготип футбольный клуб Ислочь (Минск)1 : 0Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)НеманМатч завершен

«Ислочь» в матче 1-го тура чемпионата Беларуси оказалась сильнее «Немана».

Минск, стадион Искусственное поле ФК Минск

«Ислочь» — «Неман» 1:0 (0:0)
Голы: Янсане 88

«Ислочь»: Хаткевич, Янушкевич, Цвейба (Патоцкий 68), Глинский (Януш 46), Комаровский, Карпович, Стивен, Концевой, Макась, Рыбак, Янсане.

«Неман»: Дударь, Кантария, Васильев, Кадимян (Рассадкин 59), Коваль (Забелин 69), Слабашевич, Якимов, Лешко (Мурачев 87), Стойкович, Марушич, Легчилин.

Предупреждения: Глинский 29, Марушич 32, Кадимян 34, Марушич 43, Макась 74

Удаление: Марушич 43

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Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
21 марта в 21:41
Неман - моя родная команда!
Ruslik1982
Ruslik1982
21 марта в 20:07
англичане - родоначальники футбола, а беларусы похоже последние, кто в него сыграет )
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
21 марта в 18:59
Школа Гончаренки!
ДСА
ДСА
21 марта в 18:37
На то она и Ислочь, что бы дожимать.
drug01
drug01
21 марта в 18:35
Молодцы! Жаль игру не видел!!!!!
Шишанутый
Шишанутый
21 марта в 17:56
Хозяева контролировали матч и добились своего. Победа заслуженая. Удар классный получился у Янсане. С победой Ислоч!
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