«Ислочь» в концовке матча дожала «Неман»

«Ислочь» в матче 1-го тура чемпионата Беларуси оказалась сильнее «Немана».
Минск, стадион Искусственное поле ФК Минск
«Ислочь» — «Неман» 1:0 (0:0)
Голы: Янсане 88
«Ислочь»: Хаткевич, Янушкевич, Цвейба (Патоцкий 68), Глинский (Януш 46), Комаровский, Карпович, Стивен, Концевой, Макась, Рыбак, Янсане.
«Неман»: Дударь, Кантария, Васильев, Кадимян (Рассадкин 59), Коваль (Забелин 69), Слабашевич, Якимов, Лешко (Мурачев 87), Стойкович, Марушич, Легчилин.
Предупреждения: Глинский 29, Марушич 32, Кадимян 34, Марушич 43, Макась 74
Удаление: Марушич 43
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