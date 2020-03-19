ГлавнаяНовости

«Торпедо-БелАЗ» вырвал победу в матче с солигорским «Шахтером»

сегодня, 20:52
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Солигорск)0 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗМатч завершен

Солигорский «Шахтер» дома неожиданно уступил «Торпедо-БелАЗ» во встрече 1-го тура чемпионата Беларуси.

Солигорск, стадион Строитель

«Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» 0:1 (0:0)
Голы: Онорио Рамос 90+1

«Шахтер»: Гутор, Антич (Бурко 19), Хадаркевич, Политевич, Матвейчик, Сзоке, Диасамидзе (Подстрелов 46), Селява, Шиндагоридзе, Бодул (Лисакович 62), Кендыш.

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Онорио Рамос, Кухарчик (Леонович 78), Хачатурян, Щербо (Алисейко 46), Павлюковец, Горбачик (Николаевич 57), Степанов, Яшин, Антилевский.

Предупреждения: Устинов 10, Яшин 22, Диасамидзе 40, Онорио Рамос 42, Политевич 55, Селява 78

Ранее БАТЭ проиграл «Энергетику-БГУ».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
БАТЭ неожиданно уступил «Энергетику-БГУ»
Сегодня, 18:53 Комментарии12
«Гёзтепе» обыграл «Ризеспор» в чемпионате Турции
17 марта ВидеоКомментарии7
«Антальяспор» обыграл «Сивасспор». Кудряшов отметился голевой передачей
16 марта ВидеоКомментарии1
«Тамбов» разгромил «Крылья Советов»
16 марта Комментарии30
«Галатасарай» и «Бешикташ» не выявили сильнейшего
15 марта Комментарии3
«Локомотив» одержал победу над «Ростовом»
15 марта Комментарии142
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 21:24
Неожиданно.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 20:54, ред.
Молодцы торпедовцы. С победой их! Голешник шикарный забили.

Беларусский чемпеонат начался с сенсаций БАТЕ проиграл, Шахтер проиграл, тем интереснее будет. Будем смотреть матчи из Беларуси. Красавцы! Единственые кто играют в Европе и не бздят!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100