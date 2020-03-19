«Торпедо-БелАЗ» вырвал победу в матче с солигорским «Шахтером»

Чемпионаты прерываются, еврокубки поставлены на паузу, Евро-2020 почти наверняка

В случае длительной остановки ведущих европейских лиг «Соккер.ру» ждет от УЕФА

Сегодня амстердамский клуб отмечает 120-й день рождения. «Соккер.ру» приготовил

Розыгрыш АПЛ приостановлен, а если он будет отменен? «Соккер.ру» — о шансах