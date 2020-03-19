«Торпедо-БелАЗ» вырвал победу в матче с солигорским «Шахтером»

Солигорский «Шахтер» дома неожиданно уступил «Торпедо-БелАЗ» во встрече 1-го тура чемпионата Беларуси.
Солигорск, стадион Строитель
«Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» 0:1 (0:0)
Голы: Онорио Рамос 90+1
«Шахтер»: Гутор, Антич (Бурко 19), Хадаркевич, Политевич, Матвейчик, Сзоке, Диасамидзе (Подстрелов 46), Селява, Шиндагоридзе, Бодул (Лисакович 62), Кендыш.
«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Онорио Рамос, Кухарчик (Леонович 78), Хачатурян, Щербо (Алисейко 46), Павлюковец, Горбачик (Николаевич 57), Степанов, Яшин, Антилевский.
Предупреждения: Устинов 10, Яшин 22, Диасамидзе 40, Онорио Рамос 42, Политевич 55, Селява 78
Ранее БАТЭ проиграл «Энергетику-БГУ».
Беларусский чемпеонат начался с сенсаций БАТЕ проиграл, Шахтер проиграл, тем интереснее будет. Будем смотреть матчи из Беларуси. Красавцы! Единственые кто играют в Европе и не бздят!
Беларусский чемпеонат начался с сенсаций БАТЕ проиграл, Шахтер проиграл, тем интереснее будет. Будем смотреть матчи из Беларуси. Красавцы! Единственые кто играют в Европе и не бздят!