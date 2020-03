Асенсио стал победителем Ла Лиги по FIFA 20

Полузащитник «Реала» стал победителем турнира по FIFA 20 среди игроков Ла Лиги.

В финале 24-летний испанец обыграл форварда «Леванте» со счетом 4:2.

He's got the golden touch... 🎮✨



RT 🔁 if you can't wait to see @marcoasensio10 back on the pitch!#LaLigaSantander pic.twitter.com/oVD4NjNajf