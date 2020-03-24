ГлавнаяНовости

Соболев показал свой лучший гол, приняв участие в челлендже

вчера, 00:36

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, права на которого принадлежат «Крыльям Советов», принял участие в челлендже в Instagram и рассказал, какой из своих голов считает лучшим.

Александр выбрал мяч, забитый в ворота «Урала» на 79-й минуте гостевого матча 6-го тура РПЛ в нынешнем сезоне. Соболев с дальнего расстояния поразил ворота голкипера «Урала» Ярослава Годзюра.

Соболев показал свой лучший гол, приняв участие в челлендже

Соболев передал эстафету нападающему «Сочи» Александру Кокорину, игроку «Балтики» Алану Чочиеву, защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго, хавбеку тульского «Арсенала» Сергею Ткачёву и игроку «Новосибирска» Павлу Кудряшову.

Тем временем одноклубник Соболева Зелимхан Бакаев показал, как тренируется дома на карантине.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ничё так». Кокорин прокомментировал свою статистику в «Сочи»
23 марта ФотоКомментарии11
«Нужно быть в тренде». Заболотный поддержал челлендж «Оставайся дома»
22 марта ВидеоКомментарии6
Луценко: «Сидим дома, смотрим новости. Иногда выходим в парк погулять»
20 марта Комментарии1
Шунин: «Уехал за город, самоизолировался у себя на даче»
20 марта Комментарии3
Ароян: «В РПЛ правильно поступили, что приостановили сезон»
18 марта Комментарии10
Мамаев: «Готовим глобальный переезд в другую страну»
18 марта Комментарии26
Обсудить
Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 07:32
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100