Соболев показал свой лучший гол, приняв участие в челлендже

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вчера, 00:36

Нападающий «Спартака» , права на которого принадлежат «Крыльям Советов», принял участие в челлендже в Instagram и рассказал, какой из своих голов считает лучшим.

Александр выбрал мяч, забитый в ворота «Урала» на 79-й минуте гостевого матча 6-го тура РПЛ в нынешнем сезоне. Соболев с дальнего расстояния поразил ворота голкипера «Урала» Ярослава Годзюра.

Соболев передал эстафету нападающему «Сочи» Александру Кокорину, игроку «Балтики» Алану Чочиеву, защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго, хавбеку тульского «Арсенала» Сергею Ткачёву и игроку «Новосибирска» Павлу Кудряшову.

Тем временем одноклубник Соболева Зелимхан Бакаев показал, как тренируется дома на карантине.