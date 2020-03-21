Аршавин в прямом эфире «Матч ТВ» почеканил рулон туалетной бумаги

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21 марта 2020, 22:15

Бывший футболист «Зенита» и сборной России в эфире программы «Все на футбол» принял участие в челлендже «Оставайся дома».

38-летний россиянин почеканил рулон туалетной бумаги, комментируя процесс при этом:

Ой, смотри-ка, а еще могу.

Затем Аршавин рассказал, как правильно обрабатывать руки дезинфицирующим средством во время пандемии коронавируса:

Главное – побольше побрызгать и тщательнее втирать. С момента распространения коронавируса первый раз так обрабатываю руки.

Ранее участие в этом челлендже принял экс-защитник «Челси» Джон Терри.

Коронавирус и футбол