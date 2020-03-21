Аршавин в прямом эфире «Матч ТВ» почеканил рулон туалетной бумаги

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эфире программы «Все на футбол» принял участие в челлендже «Оставайся дома».
38-летний россиянин почеканил рулон туалетной бумаги, комментируя процесс при этом:
Ой, смотри-ка, а еще могу.
Затем Аршавин рассказал, как правильно обрабатывать руки дезинфицирующим средством во время пандемии коронавируса:
Главное – побольше побрызгать и тщательнее втирать. С момента распространения коронавируса первый раз так обрабатываю руки.
Ранее участие в этом челлендже принял экс-защитник «Челси» Джон Терри.