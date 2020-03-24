Газизов: «Затянуть пояса придется всем. Футбольный мир не будет прежним»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о влиянии пандемии коронавируса на российский футбол.

Затянуть пояса придется всем. Футбольный мир точно не будет прежним. Нельзя забывать, что из-за вируса страдают все сферы деятельности. Очевидно, что денег станет меньше. Если «Уфа» продолжит работать в тех же условиях, что были последние несколько лет, — идеальный вариант развития событий.

Очевидно, что рекламодателям, телевидению, букмекерам нужно, чтобы чемпионат страны функционировал. Команды дают зрелище, спонсоры платят деньги. Сейчас в футболе ничего не происходит. У спонсоров есть все основания прекратить финансирование клубов, так как, по сути, мы не исполняем условия контрактов. Скорее всего, так и произойдет, и денег от телевидения, букмекеров и других партнеров мы не увидим. Нет игр — нет доходов от продаж билетов. С другой стороны, клубы вынуждены платить зарплату футболистам. Не сложно посчитать, что только денег фонда развития на выполнения обязательств перед футболистами не хватит. Мы повязаны со всех сторон.