Газизов: «Затянуть пояса придется всем. Футбольный мир не будет прежним»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о влиянии пандемии коронавируса на российский футбол.
Затянуть пояса придется всем. Футбольный мир точно не будет прежним. Нельзя забывать, что из-за вируса страдают все сферы деятельности. Очевидно, что денег станет меньше. Если «Уфа» продолжит работать в тех же условиях, что были последние несколько лет, — идеальный вариант развития событий.
Очевидно, что рекламодателям, телевидению, букмекерам нужно, чтобы чемпионат страны функционировал. Команды дают зрелище, спонсоры платят деньги. Сейчас в футболе ничего не происходит. У спонсоров есть все основания прекратить финансирование клубов, так как, по сути, мы не исполняем условия контрактов. Скорее всего, так и произойдет, и денег от телевидения, букмекеров и других партнеров мы не увидим. Нет игр — нет доходов от продаж билетов. С другой стороны, клубы вынуждены платить зарплату футболистам. Не сложно посчитать, что только денег фонда развития на выполнения обязательств перед футболистами не хватит. Мы повязаны со всех сторон.
Напомним, что ранее чемпионат России был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.