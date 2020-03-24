ГлавнаяНовости

Газизов: «Затянуть пояса придется всем. Футбольный мир не будет прежним»

вчера, 10:37

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о влиянии пандемии коронавируса на российский футбол.

Затянуть пояса придется всем. Футбольный мир точно не будет прежним. Нельзя забывать, что из-за вируса страдают все сферы деятельности. Очевидно, что денег станет меньше. Если «Уфа» продолжит работать в тех же условиях, что были последние несколько лет, — идеальный вариант развития событий.   

Очевидно, что рекламодателям, телевидению, букмекерам нужно, чтобы чемпионат страны функционировал. Команды дают зрелище, спонсоры платят деньги. Сейчас в футболе ничего не происходит. У спонсоров есть все основания прекратить финансирование клубов, так как, по сути, мы не исполняем условия контрактов. Скорее всего, так и произойдет, и денег от телевидения, букмекеров и других партнеров мы не увидим. Нет игр — нет доходов от продаж билетов. С другой стороны, клубы вынуждены платить зарплату футболистам. Не сложно посчитать, что только денег фонда развития на выполнения обязательств перед футболистами не хватит. Мы повязаны со всех сторон.    

Напомним, что ранее чемпионат России был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Черевченко: «Тяжело сидеть без дела, хочется работать»
Вчера, 16:43 Комментарии4
«Ленинградец»: «У нас все футболисты сдали мазок, ни у кого вируса нет»
Вчера, 15:25 Комментарии1
Юрист Зайцев: «В работе агентов должен быть приоритет норм федераций»
Вчера, 14:02 Комментарии0
Зотов: «Законопроекты России по агентам вряд ли будут актуальны в футболе»
Вчера, 13:56 Комментарии0
Пятов рассказал, как нужно бороться с коронавирусом
Вчера, 13:00 Комментарии2
Смертин: «Пост Дзюбы в Инстаграме не несет дискриминационного характера»
Вчера, 12:37 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 13:23
Хоть цены на трансы упадут до нормальных размеров и з/п станут более реальными, а не космическими как сейчас.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:10
Станут жить по средствам.
VIPded
VIPded
вчера в 11:02
Всем хреново... Переживём.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100