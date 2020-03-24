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Беленов раскритиковал пенсионную реформу

вчера, 09:04

Голкипер «Уфы» Александр Беленов поделился мнением о пенсионной реформе в России.

Поправки в Конституцию? Если честно, я просто в шоке. В третий раз за десять лет. Про пенсию и говорить не буду. Мама сказала, что ей 800 рублей прибавили. Супер, страна развивается! Знаю, как непросто живётся простым людям в регионах. У мамы пенсия 14 тыс., а семь тысяч — коммуналка. Вот тебе семёра, проживи на неё! Как вообще можно работать до 65 лет, когда средняя продолжительность жизни для мужчин не многим больше? (68,5 года, — прим.) То есть платишь всю жизнь пенсионный взнос, а потом помер. Ну отдайте эти деньги моей семье хотя бы, это же логично?

Ранее Беленов высказался о форварде «Сочи» Александре Кокорине, который провел около года в тюрьме.

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Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:13
Красава Беленов что не побоялся сказать. Все по делу!
galem72
galem72
вчера в 12:39
Правильно и своевременно возмущается! Значит, не всех ещё пропитала плешивая стабильность. Побольше бы таких селебрити, как Беленов и Панарин, чтоб говорили о кремлёвском произволе, а не продажных безруковых, маршалов, исинбаевых, валуевых, машковых, овечкиных и прочих отпрысков режима.
3xphg_v7zr2s
3xphg_v7zr2s
вчера в 12:07
Щас на тебя обнулёныш мигом своей кодле даст команду Фас!
LOpp
LOpp
вчера в 10:07, ред.
Саша, не надо расшатывать скрепы. Мы должны сплотиться вокруг лидера и терпеть.
Командир танка
Командир танка
вчера в 09:59
мде сразу видно футболист.... поправки в конституцию и реформа пенсионная, где связь??? не ну блин даже если ты не читал ничего,ну подумай ты логически, блин даже слова же разные ПОПРАВКИ и РЕФОРМА ну епрст
max74
max74
вчера в 09:47
Зато ресурсная хунта себя чувствует комфортно
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:45
Сейчас Сашу налоговая и проверит.
spartach091
spartach091
вчера в 09:42
Саня вообще красавца.
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 09:32
Полстраны серую зарплату получают .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:15
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