Защитник «Урала»: «Моё мнение – коронавирус слишком распиарен»

Защитник «Урала» поделился своим мнением о ситуации с пандемией коронавируса.

— Свердловская область на четвёртом месте по числу заражённых в России — с подтверждённым коронавирусом уже девять человек. Следишь за ситуацией?

— Нет. Зачем лишний раз забивать голову какой-то статистикой? Вся паника от этого и идёт: люди чересчур серьёзно относятся к сложившейся обстановке. Но в России и Беларуси правительство пытается эту панику на корню пресечь. Так что у нас ситуация более спокойная, нежели в мире.

— Александр Алиев говорит, что пандемия — это фейк. Тоже так считаешь?

— Моё мнение — коронавирус слишком распиарен. Ничего сверхъестественного в нём нет, бывали вирусы и посерьёзнее. Нужно чаще мыть руки — и всё будет хорошо.

— Как защищаешься от коронавируса?

— Ничего особенного, с бубном не пляшу. Мою руки не менее двадцати секунд, использую антисептики. В общем, следую рекомендациям клубного врача. Ещё он просил по возможности закрывать кран с водой не пальцами, а локтем или чем-нибудь ещё.