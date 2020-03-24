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Защитник «Урала»: «Моё мнение – коронавирус слишком распиарен»

вчера, 07:22

Защитник «Урала» Николай Золотов поделился своим мнением о ситуации с пандемией коронавируса.

— Свердловская область на четвёртом месте по числу заражённых в России — с подтверждённым коронавирусом уже девять человек. Следишь за ситуацией?

— Нет. Зачем лишний раз забивать голову какой-то статистикой? Вся паника от этого и идёт: люди чересчур серьёзно относятся к сложившейся обстановке. Но в России и Беларуси правительство пытается эту панику на корню пресечь. Так что у нас ситуация более спокойная, нежели в мире.

— Александр Алиев говорит, что пандемия — это фейк. Тоже так считаешь?

— Моё мнение — коронавирус слишком распиарен. Ничего сверхъестественного в нём нет, бывали вирусы и посерьёзнее. Нужно чаще мыть руки — и всё будет хорошо.

— Как защищаешься от коронавируса?

— Ничего особенного, с бубном не пляшу. Мою руки не менее двадцати секунд, использую антисептики. В общем, следую рекомендациям клубного врача. Ещё он просил по возможности закрывать кран с водой не пальцами, а локтем или чем-нибудь ещё.

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Костя Ивлев
Костя Ивлев ответил galem72
вчера в 19:35
Ты в своей Удмуртии сам лично проверяешь на "корону"? Откуда он возьмётся, если этот вирус невозможно диагностировать в российских реалиях, потому что лабораторий просто НЕТ?
вирус появился в италии там один мужик сьел обезьяну!
Костя Ивлев
Костя Ивлев ответил galem72
вчера в 19:26
С гриппом: - научились бороться, - его легко выявить, - после него нет таких необратимых последствий, как фиброз лёгочной ткани, инфаркт или острый перикардит, - не требуется повсеместный карантин, т.к. не распространяется с бешеной скоростью из-за более крупных размеров и меньшего периода жизни по сравнению с "короной", не нужны аппараты ИВЛ, не требуется стационар (в большинстве случаев). - есть сезонная вакцина Мрут от последствий гриппа много, потому что сам пациент забивает на лечение и думает, что у него обычное ОРЗ или ОРВИ, и сидит на рабочем месте в ожидании чуда и прикрывшись платочком.
нам похуй что в китае мрут! мы с тобой живем в россии! мне ваще на94 на европу и тд!
Барeт Гейл
Барeт Гейл
вчера в 14:56
Как же задолбали такие дегенераты... Пусть расскажет это тем, кто уже потерял своих родных и близких из за этой заразы.
galem72
galem72 ответил Костя Ивлев
вчера в 14:04
ВЕСЬ вирусняк приходит из азии и африки нажрутся сырых обезьян и пауков а потом СПИД и convid19
"...а потом СПИД и convid19..."

Это вирусы какие-то? ))
galem72
galem72 ответил Костя Ивлев
вчера в 14:02, ред.
ты ме не 59! у меня у самого пневмония кстати у на в Удмуртии 0!!! ЗАРАЖЕННЫХ
Ты в своей Удмуртии сам лично проверяешь на "корону"? Откуда он возьмётся, если этот вирус невозможно диагностировать в российских реалиях, потому что лабораторий просто НЕТ?
Костя Ивлев
Костя Ивлев ответил galem72
вчера в 13:46
С гриппом: - научились бороться, - его легко выявить, - после него нет таких необратимых последствий, как фиброз лёгочной ткани, инфаркт или острый перикардит, - не требуется повсеместный карантин, т.к. не распространяется с бешеной скоростью из-за более крупных размеров и меньшего периода жизни по сравнению с "короной", не нужны аппараты ИВЛ, не требуется стационар (в большинстве случаев). - есть сезонная вакцина Мрут от последствий гриппа много, потому что сам пациент забивает на лечение и думает, что у него обычное ОРЗ или ОРВИ, и сидит на рабочем месте в ожидании чуда и прикрывшись платочком.
ВЕСЬ вирусняк приходит из азии и африки нажрутся сырых обезьян и пауков а потом СПИД и convid19
Костя Ивлев
Костя Ивлев
вчера в 13:43
ты ме не 59! у меня у самого пневмония кстати у на в Удмуртии 0!!! ЗАРАЖЕННЫХ
galem72
galem72 ответил Костя Ивлев
вчера в 13:37
людей с гриппом в сто раз больше
С гриппом:
- научились бороться,
- его легко выявить,
- после него нет таких необратимых последствий, как фиброз лёгочной ткани, инфаркт или острый перикардит,
- не требуется повсеместный карантин, т.к. не распространяется с бешеной скоростью из-за более крупных размеров и меньшего периода жизни по сравнению с "короной", не нужны аппараты ИВЛ, не требуется стационар (в большинстве случаев).
- есть сезонная вакцина

Мрут от последствий гриппа много, потому что сам пациент забивает на лечение и думает, что у него обычное ОРЗ или ОРВИ, и сидит на рабочем месте в ожидании чуда и прикрывшись платочком.
Костя Ивлев
Костя Ивлев ответил galem72
вчера в 12:34
Ну, конечно! А смерти от пневмонии при коронавирусе — "фейки" Запада.
людей с гриппом в сто раз больше
galem72
galem72
вчера в 12:30
Ну, конечно! А смерти от пневмонии при коронавирусе — "фейки" Запада.
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