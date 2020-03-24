Защитник «Урала»: «Моё мнение – коронавирус слишком распиарен»

Защитник «Урала» Николай Золотов поделился своим мнением о ситуации с пандемией коронавируса.
— Свердловская область на четвёртом месте по числу заражённых в России — с подтверждённым коронавирусом уже девять человек. Следишь за ситуацией?
— Нет. Зачем лишний раз забивать голову какой-то статистикой? Вся паника от этого и идёт: люди чересчур серьёзно относятся к сложившейся обстановке. Но в России и Беларуси правительство пытается эту панику на корню пресечь. Так что у нас ситуация более спокойная, нежели в мире.
— Александр Алиев говорит, что пандемия — это фейк. Тоже так считаешь?
— Моё мнение — коронавирус слишком распиарен. Ничего сверхъестественного в нём нет, бывали вирусы и посерьёзнее. Нужно чаще мыть руки — и всё будет хорошо.
— Как защищаешься от коронавируса?
— Ничего особенного, с бубном не пляшу. Мою руки не менее двадцати секунд, использую антисептики. В общем, следую рекомендациям клубного врача. Ещё он просил по возможности закрывать кран с водой не пальцами, а локтем или чем-нибудь ещё.
Это вирусы какие-то? ))
Это вирусы какие-то? ))
- научились бороться,
- его легко выявить,
- после него нет таких необратимых последствий, как фиброз лёгочной ткани, инфаркт или острый перикардит,
- не требуется повсеместный карантин, т.к. не распространяется с бешеной скоростью из-за более крупных размеров и меньшего периода жизни по сравнению с "короной", не нужны аппараты ИВЛ, не требуется стационар (в большинстве случаев).
- есть сезонная вакцина
Мрут от последствий гриппа много, потому что сам пациент забивает на лечение и думает, что у него обычное ОРЗ или ОРВИ, и сидит на рабочем месте в ожидании чуда и прикрывшись платочком.
- научились бороться,
- его легко выявить,
- после него нет таких необратимых последствий, как фиброз лёгочной ткани, инфаркт или острый перикардит,
- не требуется повсеместный карантин, т.к. не распространяется с бешеной скоростью из-за более крупных размеров и меньшего периода жизни по сравнению с "короной", не нужны аппараты ИВЛ, не требуется стационар (в большинстве случаев).
- есть сезонная вакцина
Мрут от последствий гриппа много, потому что сам пациент забивает на лечение и думает, что у него обычное ОРЗ или ОРВИ, и сидит на рабочем месте в ожидании чуда и прикрывшись платочком.