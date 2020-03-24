Бышовец: «Проблемы ЦСКА для меня очевидны»

Заслуженный тренер СССР высказал мнение относительно неудачного выступления ЦСКА во второй части сезона. В трёх матчах с «Уралом», «Ростовом» и «Уфой» армейцы набрали 2 очка, а также уступили «Спартаку» в Кубке России.

Проблемы ЦСКА для меня очевидны. Развитие клуба – это ведь не вопрос соответствия определённому уровню сегодня, а стратегия. Армейцы оказались не готовы к смене поколений. Тут объективные причины. Я бы не стал предъявлять претензии ни тренерам, ни игрокам. Тренеры вообще – клиентура, которая меняется и думает только о сегодняшнем дне и о чемодане...