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Бышовец: «Проблемы ЦСКА для меня очевидны»

вчера, 07:40

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал мнение относительно неудачного выступления ЦСКА во второй части сезона. В трёх матчах с «Уралом», «Ростовом» и «Уфой» армейцы набрали 2 очка, а также уступили «Спартаку» в Кубке России.

Проблемы ЦСКА для меня очевидны. Развитие клуба – это ведь не вопрос соответствия определённому уровню сегодня, а стратегия. Армейцы оказались не готовы к смене поколений. Тут объективные причины. Я бы не стал предъявлять претензии ни тренерам, ни игрокам. Тренеры вообще – клиентура, которая меняется и думает только о сегодняшнем дне и о чемодане...

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Все комментарии
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 11:25
Бышовец гуру.
viv
viv
вчера в 11:00
И даже с очевидными проблемами у ЦСКА, армейцы опять выше мясо.
blitz
blitz
вчера в 10:57
Ахаха...сейчас безтрофейники повылезают и расскажут нам про чемоданчики.
Великолепный
Великолепный
вчера в 10:55
Все правильно сказал Бышовец!
drug01
drug01
вчера в 09:40
он все знает????Нужны всегда деньги и как можно больше!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:07
Мнение Толика как то по барабану.
BenderBender
BenderBender
вчера в 09:02
Про чемодан правильно сказал. Это стратегия коней и немытых
VIPded
VIPded
вчера в 08:57
Все в клубе понемногу виноваты в таком положении... Удачи ЦСКА!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Jeck Denielse
вчера в 08:54
Не востребован давно.... Обида гложет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:14
Бывший тренер даёт определение своей профессии...
"Тренеры вообще – клиентура, которая думает только о чемодане..."
Лихо так ...и самокритично...))
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:13
Америку не открыл)))
cska minus
cska minus
вчера в 07:55
В ЦСКА всегда думают и надеются на чемодан. Эта команда без чемодана никогда не побеждала.
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