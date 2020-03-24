Беленов: «Лет пять назад один агент просто взял мои бабки и пропал»

Вратарь «Уфы» рассказал о важности агентов в современном футболе.

«Зенит»? Чтобы попасть в российский топ-клуб ты можешь быть хоть Месси, но если твой агент не определённый человек или хотя бы не приближенный к ним, ты никогда не попадёшь в топ-клуб. Там свои коалиции, и люди хотели на мне заработать. Ну а если клуб может выйти на меня напрямую, то до переговоров речь может не дойти. Я буду неинтересен, так как на мне не заработает его окружение. Думаешь, легко найти телефон условного Миллера или Гинера? Конечно нет. Это всё не так просто. Одних агентов я культурно отшил, но другие потом захотели заработать ещё больше. За то время, пока они выдвигали какие-то условия, клуб взял другого человека.