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Беленов – о Кокорине: «Я тоже, бывало, дрался. Тоже должен сидеть?»

вчера, 08:43

Вратарь «Уфы» Александр Беленов высказался о форварде «Сочи» Александре Кокорине, ранее проведшем около года в тюрьме.

Саня сказал много вещей, которые понятны каждому человеку. Есть система, которую нужно сломать. Но пока ты сам не пройдешь через подобное, ничего говорить не будешь. Он получил свое наказание, причем жесткое. Если за драку на полтора сажать, то у нас бы каждый второй сидел. Я тоже, бывало, дрался. Получается, тоже должен сидеть?

Отметим, что в общении с прессой Беленов также прокомментировал влияние пандемии коронавируса на футбол.

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Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил AlexBay
вчера в 19:21
А ты, Вань, часто бьешь людей стульями по голове? Или тебя так часто бьют? Вот из своего опыта и исходи - прав этот чел или нет.
прав
AlexBay
AlexBay ответил Иван Тасминский
вчера в 14:59
Опоздал чел, на годик, но по факту прав.
А ты, Вань, часто бьешь людей стульями по голове? Или тебя так часто бьют? Вот из своего опыта и исходи - прав этот чел или нет.
AlexBay
AlexBay ответил FERIS
вчера в 14:58
Смотря с кто пострадавший. Если это простой смертный то ничего не будет или администоативным штрафом отделается на крайняк условно. А если это чинуша то получишь по полной,да ещё и сверху накинут как это было с Кокориным и Мамаевым.
Чушь собачья. Если болтаешься в пьяном виде по городу и избиваешь людей, то сядешь. Даже за удар стулом по голове. А тут этот товарищ ухитрился за день два раза отличиться. А что за удар стулом по голове - только административный штраф - это такой бред, что даже комментировать сложно.
AlexBay
AlexBay ответил raulmadrid_007
вчера в 14:56
За драку бы ничего не было - а тут как стая шакалов избивали одного. Это чуток другой формат.
Ну, идиотам этого и не объяснишь. Так как даже они это понимают.
AlexBay
AlexBay ответил Jeck Denielse
вчера в 14:55
Согласен..."бьющий стулом" должен нести наказание....спору нет... Но речь то о чём ?? Скажите уважаемый,как имеющий отношение к юриспруденции....сколько "бьющих стулом в кафешках" на данной территории получают реальный срок ?? 1 из 20-ти ??? 2 из 50-ти ??? Уместна ли избирательность в данном вопросе ??? Кто определяет степень вины по "важности" персоны против кого был направлен "стул"??? За МКАДом вы не найдёте ни одной кафешки с неполоманными стульями.....и что то мы не видим эшелонов с заключёнными отправляющимися в Сибирь.....
Если есть видеозапись и заявление - все получают. И если много людей - полные подонки, это не значит, что надо защищать такого, который при этом получает миллионы, подает свинский пример молодежи и позорит страну.
AlexBay
AlexBay
вчера в 14:53
Интересно, что бы сказали все эти защитнички первого в России чемпиона страны уголовника, если бы они сидели в ресторане, к ним подошла бы пьяная компания гопников и такой герой их бы ударил стулом по голове. Тоже бы бегали и кричали, что это правильно и хорошо? Сомневаюсь.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 13:36
Опоздал чел, на годик, но по факту прав.
armeec_♞
armeec_♞ ответил Jeck Denielse
вчера в 13:18
А нет лучшего...и так и сяк нехорошо...)) Было бы лучше если бы Кокорин и Ко 8 октября 2018 года вообще включили челленж "Останься дома"..... И не было бы сейчас вообще разговоров и споров что хуже....безнаказанность молодчиков с деньгами или показательная порка со стороны системы.... Но случилось - как случилось.... И те и другие не набрали вистов....
Ну ты шутканул про остаться дома)))
Мне одно только не понятно, зачем разгоняешь эту историю?
Вроде с начало пишешь, да накосячили, по несли наказание, все по делу. И тут же дальше разгоняешь вопросами, а сколько получают срок за это другие? Уместна избирательность в данном вопросе и.т.д
И тут напрашивается вывод, что ты сам за двойные стандарты, мол где-то там кого-то не наказывают, а тут наказали, ай яй яй не хорошо.
Да какая вообще разница, где и кого не садят или садят, как и кто получил стулом. Есть конкретный косяк, получили то, на что на веселились и баста. И я уверен, что они далеко так не первый раз прибухнутые веселились
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил armeec_♞
вчера в 12:28, ред.
Ну вот ты сам заостряешь внимание на чинуше, мол попался чиновник и тут разные подходы. Но почему-то ты не заостряешь тот момент, что Коко и Мамай, это далеко не рядовые Вася и Федя. Врятли кто-то из нас знал, что этот Пак вообще есть, а этих двух знают практически все, вот тебе и масштаб. А теперь представь, что в место Пака, оказался обычный Вася, результат данного дела ты прекрасно знаешь, отделались бы лёгким испугом и ходили бы дальше гусями. И теперь скажи, что лучше, что это дело закончилось так как закончилось, или по шлепали по попе и отделались бы штрафами, грубо говоря ничем?
А нет лучшего...и так и сяк нехорошо...))

Было бы лучше если бы Кокорин и Ко 8 октября 2018 года вообще включили челленж "Останься дома".....

И не было бы сейчас вообще разговоров и споров что хуже....безнаказанность молодчиков с деньгами или показательная порка со стороны системы....

Но случилось - как случилось....
И те и другие не набрали вистов....
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:12
Да
Костя Ивлев
Костя Ивлев
вчера в 12:05
обязательно! пожизненно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Jeck Denielse
вчера в 11:49
Согласен..."бьющий стулом" должен нести наказание....спору нет... Но речь то о чём ?? Скажите уважаемый,как имеющий отношение к юриспруденции....сколько "бьющих стулом в кафешках" на данной территории получают реальный срок ?? 1 из 20-ти ??? 2 из 50-ти ??? Уместна ли избирательность в данном вопросе ??? Кто определяет степень вины по "важности" персоны против кого был направлен "стул"??? За МКАДом вы не найдёте ни одной кафешки с неполоманными стульями.....и что то мы не видим эшелонов с заключёнными отправляющимися в Сибирь.....
Не совсем так. Есть такие понятия как общественная значимость содеянного. В нашей стране закон по разному трактует одни и те же деяния, совершенные , например, дома, на улице, в кафе, или на стадионе. Если есть основания трактовать событие, как имевшее место в общественном месте (кафе, стадион), то далее идет уже количественная квалификация. В случае с КОКО наложились такие факторы как групповуха, алкоголь и общественное место. Это все отягощающие обстоятельства. Если бы он ударил соседа по квартире, находясь в трезвом состоянии и один, это с учетом последствий могло быть вообще административное правонарушение. Почему нет массовых посадок по стране за такие вещи, хотя их много ? Они не раскручиваются, т.к. не всегда фиксируются, не всегда есть признаки, упомянутые выше. Хотя я с позиций своего опыта считаю, что наши законы имеют очень много возможностей для произвольного толкования. Так в УПК РФ записано (дословно) "Судья выносит приговор исходя из норм и требований закона, с учетом своего ВНУТРЕННЕГО УБЕЖДЕНИЯ". Это классический субъективизм. Нет четкости в толковании закона, нет четкости в нормах правоприменительной практики. Я не утомил таким длинным спичем?
ОПС
ОПС
вчера в 10:49
Долбопень
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:32
Ты дрался не с теми, явно...
armeec_♞
armeec_♞ ответил Jeck Denielse
вчера в 10:21
Речь Беленова...как я понимаю... не о степени вины Кокорина и Ко... Да и не спорит никто...виноват же.... Речь скорей о самой избирательности системы...и разных подходах к одним и тем же проступкам в зависимости от масштаба задействованных в конфликте сторон.... Согласись что разговоров и споров бы было меньше если бы Кокорина "прикрыли" за кафешную чебатуху против Пети Иванова ,слесаря 4-го разряда фабрики "Трезвый текстильщик"..... Только 94% народу сомневается,что его вообще бы осудили в этом случае.....
Ну вот ты сам заостряешь внимание на чинуше, мол попался чиновник и тут разные подходы.
Но почему-то ты не заостряешь тот момент, что Коко и Мамай, это далеко не рядовые Вася и Федя.
Врятли кто-то из нас знал, что этот Пак вообще есть, а этих двух знают практически все, вот тебе и масштаб.
А теперь представь, что в место Пака, оказался обычный Вася, результат данного дела ты прекрасно знаешь, отделались бы лёгким испугом и ходили бы дальше гусями.

И теперь скажи, что лучше, что это дело закончилось так как закончилось, или по шлепали по попе и отделались бы штрафами, грубо говоря ничем?
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
вчера в 10:06
Так и Кокорин с Мамаевым думали, что они настолько круты, что им ничего не будет...были уверены в избирательности...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил armeec_♞
вчера в 10:01, ред.
а уместно цепляться только за один стул? тама кроме стула были забавные эпизоды, или мы их уже не помним?
Речь Беленова...как я понимаю... не о степени вины Кокорина и Ко...
Да и не спорит никто...виноват же....
Речь скорей о самой избирательности системы...и разных подходах к одним и тем же проступкам в зависимости от масштаба задействованных в конфликте сторон....
Согласись что разговоров и споров бы было меньше если бы Кокорина "прикрыли" за кафешную чебатуху против Пети Иванова ,слесаря 4-го разряда фабрики "Трезвый текстильщик".....
Только 94% народу сомневается,что его вообще бы осудили в этом случае.....
Footbolista
Footbolista
вчера в 09:55, ред.
Это лотерея...Кокорин с Мамаевым выиграли...не каждому так "везет"...
armeec_♞
armeec_♞ ответил Jeck Denielse
вчера в 09:54
Согласен..."бьющий стулом" должен нести наказание....спору нет... Но речь то о чём ?? Скажите уважаемый,как имеющий отношение к юриспруденции....сколько "бьющих стулом в кафешках" на данной территории получают реальный срок ?? 1 из 20-ти ??? 2 из 50-ти ??? Уместна ли избирательность в данном вопросе ??? Кто определяет степень вины по "важности" персоны против кого был направлен "стул"??? За МКАДом вы не найдёте ни одной кафешки с неполоманными стульями.....и что то мы не видим эшелонов с заключёнными отправляющимися в Сибирь.....
а уместно цепляться только за один стул? тама кроме стула были забавные эпизоды, или мы их уже не помним?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 09:37, ред.
Если по пьяни бил людей стулом по голове, да ещё в общественном месте, то сидеть должен. Не надо дурачком прикидываттся. Хотя Беленову и прикидываттся не надо.
Согласен..."бьющий стулом" должен нести наказание....спору нет...
Но речь то о чём ??
Скажите уважаемый,как имеющий отношение к юриспруденции....сколько "бьющих стулом в кафешках" на данной территории получают реальный срок ??
1 из 20-ти ???
2 из 50-ти ???
Уместна ли избирательность в данном вопросе ???
Кто определяет степень вины по "важности" персоны против кого был направлен "стул"???
За МКАДом вы не найдёте ни одной кафешки с неполоманными стульями.....и что то мы не видим эшелонов с заключёнными отправляющимися в Сибирь.....
FERIS
FERIS
вчера в 09:12, ред.
Смотря с кто пострадавший.
Если это простой смертный то ничего не будет или администоативным штрафом отделается на крайняк условно.
А если это чинуша то получишь по полной,да ещё и сверху накинут как это было с Кокориным и Мамаевым.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 09:09
Системе очевидно не нравится когда ее ломают стулом.
raulmadrid_007
raulmadrid_007
вчера в 09:02
За драку бы ничего не было - а тут как стая шакалов избивали одного.
Это чуток другой формат.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 08:57
Если нет заявления - не сядешь
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 08:57
Если по пьяни бил людей стулом по голове, да ещё в общественном месте, то сидеть должен. Не надо дурачком прикидываттся. Хотя Беленову и прикидываттся не надо.
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