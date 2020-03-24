Беленов – о Кокорине: «Я тоже, бывало, дрался. Тоже должен сидеть?»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов высказался о форварде «Сочи» Александре Кокорине, ранее проведшем около года в тюрьме.
Саня сказал много вещей, которые понятны каждому человеку. Есть система, которую нужно сломать. Но пока ты сам не пройдешь через подобное, ничего говорить не будешь. Он получил свое наказание, причем жесткое. Если за драку на полтора сажать, то у нас бы каждый второй сидел. Я тоже, бывало, дрался. Получается, тоже должен сидеть?
Отметим, что в общении с прессой Беленов также прокомментировал влияние пандемии коронавируса на футбол.
Мне одно только не понятно, зачем разгоняешь эту историю?
Вроде с начало пишешь, да накосячили, по несли наказание, все по делу. И тут же дальше разгоняешь вопросами, а сколько получают срок за это другие? Уместна избирательность в данном вопросе и.т.д
И тут напрашивается вывод, что ты сам за двойные стандарты, мол где-то там кого-то не наказывают, а тут наказали, ай яй яй не хорошо.
Да какая вообще разница, где и кого не садят или садят, как и кто получил стулом. Есть конкретный косяк, получили то, на что на веселились и баста. И я уверен, что они далеко так не первый раз прибухнутые веселились
Мне одно только не понятно, зачем разгоняешь эту историю?
Вроде с начало пишешь, да накосячили, по несли наказание, все по делу. И тут же дальше разгоняешь вопросами, а сколько получают срок за это другие? Уместна избирательность в данном вопросе и.т.д
И тут напрашивается вывод, что ты сам за двойные стандарты, мол где-то там кого-то не наказывают, а тут наказали, ай яй яй не хорошо.
Да какая вообще разница, где и кого не садят или садят, как и кто получил стулом. Есть конкретный косяк, получили то, на что на веселились и баста. И я уверен, что они далеко так не первый раз прибухнутые веселились
Было бы лучше если бы Кокорин и Ко 8 октября 2018 года вообще включили челленж "Останься дома".....
И не было бы сейчас вообще разговоров и споров что хуже....безнаказанность молодчиков с деньгами или показательная порка со стороны системы....
Но случилось - как случилось....
И те и другие не набрали вистов....
Было бы лучше если бы Кокорин и Ко 8 октября 2018 года вообще включили челленж "Останься дома".....
И не было бы сейчас вообще разговоров и споров что хуже....безнаказанность молодчиков с деньгами или показательная порка со стороны системы....
Но случилось - как случилось....
И те и другие не набрали вистов....
Но почему-то ты не заостряешь тот момент, что Коко и Мамай, это далеко не рядовые Вася и Федя.
Врятли кто-то из нас знал, что этот Пак вообще есть, а этих двух знают практически все, вот тебе и масштаб.
А теперь представь, что в место Пака, оказался обычный Вася, результат данного дела ты прекрасно знаешь, отделались бы лёгким испугом и ходили бы дальше гусями.
И теперь скажи, что лучше, что это дело закончилось так как закончилось, или по шлепали по попе и отделались бы штрафами, грубо говоря ничем?
Но почему-то ты не заостряешь тот момент, что Коко и Мамай, это далеко не рядовые Вася и Федя.
Врятли кто-то из нас знал, что этот Пак вообще есть, а этих двух знают практически все, вот тебе и масштаб.
А теперь представь, что в место Пака, оказался обычный Вася, результат данного дела ты прекрасно знаешь, отделались бы лёгким испугом и ходили бы дальше гусями.
И теперь скажи, что лучше, что это дело закончилось так как закончилось, или по шлепали по попе и отделались бы штрафами, грубо говоря ничем?
Да и не спорит никто...виноват же....
Речь скорей о самой избирательности системы...и разных подходах к одним и тем же проступкам в зависимости от масштаба задействованных в конфликте сторон....
Согласись что разговоров и споров бы было меньше если бы Кокорина "прикрыли" за кафешную чебатуху против Пети Иванова ,слесаря 4-го разряда фабрики "Трезвый текстильщик".....
Только 94% народу сомневается,что его вообще бы осудили в этом случае.....
Да и не спорит никто...виноват же....
Речь скорей о самой избирательности системы...и разных подходах к одним и тем же проступкам в зависимости от масштаба задействованных в конфликте сторон....
Согласись что разговоров и споров бы было меньше если бы Кокорина "прикрыли" за кафешную чебатуху против Пети Иванова ,слесаря 4-го разряда фабрики "Трезвый текстильщик".....
Только 94% народу сомневается,что его вообще бы осудили в этом случае.....
Но речь то о чём ??
Скажите уважаемый,как имеющий отношение к юриспруденции....сколько "бьющих стулом в кафешках" на данной территории получают реальный срок ??
1 из 20-ти ???
2 из 50-ти ???
Уместна ли избирательность в данном вопросе ???
Кто определяет степень вины по "важности" персоны против кого был направлен "стул"???
За МКАДом вы не найдёте ни одной кафешки с неполоманными стульями.....и что то мы не видим эшелонов с заключёнными отправляющимися в Сибирь.....
Но речь то о чём ??
Скажите уважаемый,как имеющий отношение к юриспруденции....сколько "бьющих стулом в кафешках" на данной территории получают реальный срок ??
1 из 20-ти ???
2 из 50-ти ???
Уместна ли избирательность в данном вопросе ???
Кто определяет степень вины по "важности" персоны против кого был направлен "стул"???
За МКАДом вы не найдёте ни одной кафешки с неполоманными стульями.....и что то мы не видим эшелонов с заключёнными отправляющимися в Сибирь.....
Если это простой смертный то ничего не будет или администоативным штрафом отделается на крайняк условно.
А если это чинуша то получишь по полной,да ещё и сверху накинут как это было с Кокориным и Мамаевым.
Если это простой смертный то ничего не будет или администоативным штрафом отделается на крайняк условно.
А если это чинуша то получишь по полной,да ещё и сверху накинут как это было с Кокориным и Мамаевым.
Это чуток другой формат.
Это чуток другой формат.