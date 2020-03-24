Беленов – о Кокорине: «Я тоже, бывало, дрался. Тоже должен сидеть?»

Вратарь «Уфы» высказался о форварде «Сочи» , ранее проведшем около года в тюрьме.

Саня сказал много вещей, которые понятны каждому человеку. Есть система, которую нужно сломать. Но пока ты сам не пройдешь через подобное, ничего говорить не будешь. Он получил свое наказание, причем жесткое. Если за драку на полтора сажать, то у нас бы каждый второй сидел. Я тоже, бывало, дрался. Получается, тоже должен сидеть?