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Орлов: «Клуб из Испании интересуется Кокориным. Уже идут переговоры»

сегодня, 01:20

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился инсайдом об интересе испанского клуба к нападающему «Сочи» Александру Кокорину, права на которого принадлежат «Зениту».

Появилась информация, что «Сочи» собирается предложить Кокорину полноценный контракт. Его признали лучшим футболистом РПЛ в марте. Это первый запрос только, от одного клуба, но я убеждён, что могут быть запросы от многих команд. В том числе и из-за границы.

Я лично знаю, что есть в Испании клуб, который хотел бы заполучить Кокорина. Уже начались какие-то переговоры, движения. Он принадлежит «Зениту» до июля, а дальше он становится свободным агентом. Посмотрим, какая будет ситуация.

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kts
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сегодня в 19:43
Галлюцинации
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
сегодня в 17:23
Прежде чем наливать,убедись в том, что есть,чем закусывать!
морозз
морозз ответил soccer_admin
сегодня в 16:51
Мы внесли корректировки. Попробуйте, пж, зайти еще раз в приватной вкладке браузерв.
Кабинет появился, окошки не всплывают пока...спс большое! Что это было то? Если не секрет?
soccer_admin
soccer_admin ответил морозз
сегодня в 16:25
Я не могу войти в свой кабинет, это окошко то пропадает то появляется мёртвое
Мы внесли корректировки. Попробуйте, пж, зайти еще раз в приватной вкладке браузерв.
морозз
морозз ответил soccer_admin
сегодня в 16:24
Подскажите, пж, проблема возникает с мобильнойи или с полной версией сайта?
Я не могу войти в свой кабинет, это окошко то пропадает то появляется мёртвое
морозз
морозз ответил soccer_admin
сегодня в 16:20, ред.
Подскажите, пж, проблема возникает с мобильнойи или с полной версией сайта?
С полной версии сайта, скрин не могу сделать...подскажите как!
soccer_admin
soccer_admin ответил морозз
сегодня в 16:19
Мне не сделать скрин, это окно отправляет меня в 24 служба новостей про иммунитет...чтобы это написать я потратил время около 8 минут! Я не могу войти в комменты и вообще !
Подскажите, пж, проблема возникает с мобильнойи или с полной версией сайта?
MopkoBHuk
MopkoBHuk
сегодня в 16:17
А может весь ФК "Сочи" заявят в чемпионат Испании?
Mikki
Mikki ответил морозз
сегодня в 16:12
Это началось вчера, нажимать не на что, всё мёртвое и отправляет сразу в 24 новости! Не знаю парни, жаль...но придётся с вами расставаться! Мне не войти в комменты, не войти в свой кабинет и ничего сделать не могу!
Тех. отдел просит скрин. Без него они не смогут понять проблему.
alexgurzan
alexgurzan ответил морозз
сегодня в 15:55
Это началось вчера, нажимать не на что, всё мёртвое и отправляет сразу в 24 новости! Не знаю парни, жаль...но придётся с вами расставаться! Мне не войти в комменты, не войти в свой кабинет и ничего сделать не могу!
Обидно конечно, ведь дело в том, что у нас и нет подобной рекламной интеграции(
Выбор за вами конечно, но если что, будем рады помочь решить эту проблему.
морозз
морозз ответил alexgurzan
сегодня в 15:50, ред.
Попробуйте установить AdGuard на iPad, должно решить все проблемы с рекламой. Скрины сделать можно зажав на секунду верхнюю кнопку и кнопку "домой".
Это началось вчера, нажимать не на что, всё мёртвое и отправляет сразу в 24 новости! Не знаю парни, жаль...но придётся с вами расставаться! Мне не войти в комменты, не войти в свой кабинет и ничего сделать не могу!
alexgurzan
alexgurzan ответил морозз
сегодня в 15:47
Мне не сделать скрин, это окно отправляет меня в 24 служба новостей про иммунитет...чтобы это написать я потратил время около 8 минут! Я не могу войти в комменты и вообще !
Попробуйте установить AdGuard на iPad, должно решить все проблемы с рекламой.
Скрины сделать можно зажав на секунду верхнюю кнопку и кнопку "домой".
морозз
морозз ответил alexgurzan
сегодня в 15:32
Будет просто замечательно, если вы сделаете скрин, и скинете его или ссылку на него в коммент с тегом "вопрос_модератору", для лучшего понимания ситуации. Тогда можно будет без проблем передать эту проблему программеру.
Мне не сделать скрин, это окно отправляет меня в 24 служба новостей про иммунитет...чтобы это написать я потратил время около 8 минут! Я не могу войти в комменты и вообще !
alexgurzan
alexgurzan ответил морозз
сегодня в 15:07
При входе одно окно вверх ногами, затем сразу второе окно на 4 секунды...затем всё это повторяется в последовательности и каждый вход отнимает много времени! Думал что вирус, но всё остальное кроме соккера работает нормально! У меня айпад 5 мини, так что вирус не пройдёт! Но надоедает долго входить и тыкать пальцем по мёртвой картинке!
Будет просто замечательно, если вы сделаете скрин, и скинете его или ссылку на него в коммент с тегом "вопрос_модератору", для лучшего понимания ситуации. Тогда можно будет без проблем передать эту проблему программеру.
морозз
морозз ответил alexgurzan
сегодня в 15:01
А какая конкретно реклама мешает зайти на сайт?
При входе одно окно вверх ногами, затем сразу второе окно на 4 секунды...затем всё это повторяется в последовательности и каждый вход отнимает много времени! Думал что вирус, но всё остальное кроме соккера работает нормально! У меня айпад 5 мини, так что вирус не пройдёт! Но надоедает долго входить и тыкать пальцем по мёртвой картинке!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:00
О как...и стал Саня нарасхват
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил Puni
сегодня в 14:58
мда, ну и юмор. Стул, Бускетс, Зенит (при том, что свободный агент). Петросян отдыхает.
Кого-то кажется в детстве роняли из-за чего с чувством юмора и восприятие реальности проблемы.
berda2003
berda2003 ответил Pональдиньо
сегодня в 14:10
Кто такой Кокорин?
А кто такой Орлов?
alexgurzan
alexgurzan ответил морозз
сегодня в 14:00
У меня одного какая то назойливая реклама появилась, подскажите! Трудно зайти на сайт!
А какая конкретно реклама мешает зайти на сайт?
морозз
морозз
сегодня в 13:20
У меня одного какая то назойливая реклама появилась, подскажите! Трудно зайти на сайт!
viv
viv
сегодня в 12:27
Пора Орлову на скамейке с бабушками у подъезда сплетнями делиться.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:51
Если согласится на существенное понижение в зарплате , то может быть условная Сельта пригласит!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 11:50
Геннадий бредит!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 11:44
Орлов чего то попутал.
Кокорин зовёт в Сочи Смолова.
galem72
galem72
сегодня в 11:30
А гнусавый нобель дал добро на подобный вброс? ))
drug01
drug01
сегодня в 11:11
Орлову можно верить....Он всегда говорит так как сам думает !!!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:50
Особенно понравилось " Уже начались КАКИЕ - ТО переговоры, движения". Если бы г-н Орлов действительно был в курсе переговоров с известным ему клубом из-за рубежа, то мы бы не услышали таких иносказаний. Из его дорогих уст прозвучало бы : " Начались переговоры с "Овьедо" ( "Сельтой", " Реалом " из Сосьедада...). Хотя, иногда соприкасаясь с высказываниями "известного комментатора", нельзя исключать, что он просто "неудачно выразился", и Кокориным действительно интересуется какой-нибудь клуб.
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 10:23
гене наверное приснилось!
Pональдиньо
Pональдиньо
сегодня в 10:03
Кто такой Кокорин?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 09:59
Только Сельту не позорьте до конца . Одного ишака им уже продали . Второго не надо ! Пусть о русских судят по Мостовому и Карпину ,чем по Смолову и Кокорину !
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