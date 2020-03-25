Орлов: «Клуб из Испании интересуется Кокориным. Уже идут переговоры»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился инсайдом об интересе испанского клуба к нападающему «Сочи» , права на которого принадлежат «Зениту».

Появилась информация, что «Сочи» собирается предложить Кокорину полноценный контракт. Его признали лучшим футболистом РПЛ в марте. Это первый запрос только, от одного клуба, но я убеждён, что могут быть запросы от многих команд. В том числе и из-за границы.

Я лично знаю, что есть в Испании клуб, который хотел бы заполучить Кокорина. Уже начались какие-то переговоры, движения. Он принадлежит «Зениту» до июля, а дальше он становится свободным агентом. Посмотрим, какая будет ситуация.