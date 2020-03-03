Магкеев может сменить «Локомотив» на «Зенит»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев может сменить команду в ближайшее трансферное окно.
В услугах 20-летнего футболиста заинтересован «Зенит».
Сине-бело-голубые были готовы перехватить игрока ещё прошлым летом, однако трансфер заблокировал главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.
McGay...
McGay...
Не "успел" Кикнадзе Миранчуков в Зенит за 86 млн евро продать...как новая фишка....про Магкеева....
P.S. Парень хороший,перспективный,отличные данные,паспорт....
Но по итогам одной игры никто никогда из Питера скаутов не засылал....
Два Маги...в центре полузащиты....(Оздоев и Магкеев)...это пока фантазии...))
Мне вся эта чебатуха интересна только с одной стороны....
Если Миранчуки у Кикнадзе нынче по 86 млн евро....
То сколько запросит за игрока который по трансфермаркту на сегодня стоит 300 тысяч..??
в 10...в 40...в 50 раз дороже ??.)))
Не "успел" Кикнадзе Миранчуков в Зенит за 86 млн евро продать...как новая фишка....про Магкеева....
P.S. Парень хороший,перспективный,отличные данные,паспорт....
Но по итогам одной игры никто никогда из Питера скаутов не засылал....
Два Маги...в центре полузащиты....(Оздоев и Магкеев)...это пока фантазии...))
Мне вся эта чебатуха интересна только с одной стороны....
Если Миранчуки у Кикнадзе нынче по 86 млн евро....
То сколько запросит за игрока который по трансфермаркту на сегодня стоит 300 тысяч..??
в 10...в 40...в 50 раз дороже ??.)))
Осядет на лавку, испытает недовольство болельщиков, а потом уедет в аренду куда-нибудь в Сочи или Оренбург. Уж лучше в Локо играть, пока доверяют!
Осядет на лавку, испытает недовольство болельщиков, а потом уедет в аренду куда-нибудь в Сочи или Оренбург. Уж лучше в Локо играть, пока доверяют!