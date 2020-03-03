ГлавнаяНовости

Магкеев может сменить «Локомотив» на «Зенит»

03 марта 2020, 13:36

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев может сменить команду в ближайшее трансферное окно.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересован «Зенит».

Сине-бело-голубые были готовы перехватить игрока ещё прошлым летом, однако трансфер заблокировал главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Нефтехимик» ищет нападающего
03 марта Комментарии4
СлухиЗащитник «Уфы» может перейти в «Уотфорд»
02 марта Комментарии18
СлухиАрустамян: «„Краснодар“ зимой пытался подписать Педро и Мертенса»
01 марта Комментарии6
Башкиров близок к переходу в польский клуб
25 февраля Комментарии2
СлухиИмбула близок к переходу в «Сочи»
24 февраля Комментарии30
СлухиМаляров может продолжить карьеру в ФНЛ
22 февраля Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
03 марта в 22:23
НЕ ПОЙМУ ЗАЧЕМ МАКГЕЕВУ ПАЛЕЦ НА ПАЛЕЦ МЕНЯТЬ.
Санчо Панса
Санчо Панса
03 марта в 18:25
Выходит, что в этом парне руководство Зенита разглядело потенциал! Посмотрим, как в дальнейшем сложится его карьера.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Vave666
03 марта в 18:17
МаКГеев)) это точно русская фамилия??
Похоже, шотландский гей...
McGay...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 марта в 17:26
Может, сменит, а может нет. Шансы 50 %
cska1948
cska1948
03 марта в 16:19
Зенит хочет развратить БОЛЬШИМИ деньгами ещё не окрепшего, двадцатилетнего парня.
ДСА
ДСА
03 марта в 15:35
    Nikola45
    Nikola45
    03 марта в 14:40
    Москва и ее болельщики! Как же Вы смешны? Кому он нужен? Так же как и Ваш Миранчук! Которого хотели впарить лишь бы кому но за ОГРОМНЫЕ деньги! Которых не один не другой из братьев не стоят! )) Тем более впарить обоих )) Сами придумаете сами возмущаетесь и сами плачете! ))
    8x_668sbbwu7
    8x_668sbbwu7
    03 марта в 14:33, ред.
    Зенит - могильщик российских талантов...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    03 марта в 14:29, ред.
    Эти байки походу сами в Москве придумывают....
    Не "успел" Кикнадзе Миранчуков в Зенит за 86 млн евро продать...как новая фишка....про Магкеева....

    P.S. Парень хороший,перспективный,отличные данные,паспорт....
    Но по итогам одной игры никто никогда из Питера скаутов не засылал....
    Два Маги...в центре полузащиты....(Оздоев и Магкеев)...это пока фантазии...))

    Мне вся эта чебатуха интересна только с одной стороны....
    Если Миранчуки у Кикнадзе нынче по 86 млн евро....
    То сколько запросит за игрока который по трансфермаркту на сегодня стоит 300 тысяч..??
    в 10...в 40...в 50 раз дороже ??.)))
    Паровозов
    Паровозов
    03 марта в 14:10
    Стоило только в первом матче Магкееву отвозить лазурных на Газпром арене, так те сразу же ринулись готовить свои мешки с деньгами )
    karnager
    karnager
    03 марта в 14:08
    Миллер - губитель душ. Имея деньги, можно покупать игроков и дальше не давать им раскрываться
    112910415
    112910415
    03 марта в 13:58
    очень легко представить
    cska vperiod
    cska vperiod
    03 марта в 13:56
    Не успел парень играть как миллер тут как тут, наверное для Сочи хочет купить.
    Vave666
    Vave666
    03 марта в 13:48
    МаКГеев)) это точно русская фамилия??
    makkie
    makkie
    03 марта в 13:45
    Парень, не дури!

    Осядет на лавку, испытает недовольство болельщиков, а потом уедет в аренду куда-нибудь в Сочи или Оренбург. Уж лучше в Локо играть, пока доверяют!
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    03 марта в 13:42
    Источник просто огонь, деза чистой воды!
    STVA 1
    STVA 1
    03 марта в 13:41
    Если будут подпускать к основе, то да, а так ещё одна загубленная карьера будет.
    ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
    ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
    03 марта в 13:38
    Тянут всех лазурные
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100